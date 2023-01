Por no vacunarlos, hay más niños internados por Covid-19

La nueva ola de coronavirus que se instaló para las fiestas de fin de año, no sólo está multiplicando contagios en adultos, sino en niños que demandan camas de internación, aunque no en un número preocupante, pero sí con un crecimiento en la última semana epidemiológica. Los especialistas encuentran un dato inquietante en los pacientes que hacen cuadros graves de esta infección y es que o no tienen vacunas, o le falta una dosis, o pasó mucho tiempo desde el esquema inicial y requieren un refuerzo.

Como es con los adultos, el sistema sanitario recomienda que aquellos niños que tienen las dos vacunas, se les coloque el refuerzo para prevenir cuadros en las vías respiratorias superiores como puede ser, bronquitis, neumonía, u otras enfermedades respiratorias.

Actualmente hay 15 niños que están internados con coronavirus en el Notti y hay que destacar que esto es sólo una minúscula parte del total de los contagios, que está por fuera de lo que se ve en los consultorios privados, donde aparecen sintomatologías similares, como también la de Influenza B.

“A mediados de diciembre teníamos en promedio siete chicos internados por Covid-19 y ahora sólo en esta semana, tenemos 15. Hay un sólo de estos pacientes que tiene el esquema completo y el refuerzo y tiene una enfermedad de base, pero el resto o no tiene ninguna vacuna o no terminó el esquema con dos dosis. En general vemos una reticencia de los papás a vacunarlos”, explicó la jefa de Epidemiología del Notti, Verónica Del Negro.

A la guardia del hospital llegan con fiebre alta, persistente, vómitos. Otros con bronquitis, neumonía y complicaciones en las vías superiores.

“Estamos notando que hay una similitud con los casos que tuvimos el año pasado, pero este año se aceleraron. Sabemos que es una subvariante de ómicron la que está circulando pero no cuál y lo que sabemos hasta ahora es que las vacunas que tenemos protegen para hacer menos grave la enfermedad”, indicó la especialista.

La vacuna contra el coronavirus es opcional pero es un escudo inmunológico contra la infección. Los niños de 6 meses a 3 años deben aplicarse dos vacunas y los de 3 a 17 años y medio, dos vacunas y un refuerzo. Mientras que las personas de más de 18, tienen que vacunarse con dos dosis y tres refuerzos.

Cada dosis debe colocarse pasados los cuatro meses, después de la última vacuna.

No hay gran demanda de vacunación en niños

La médica pediatra Ana Houdek, quien se desempeña en su consultorio y en un centro de salud, tiene una mirada amplia de lo que sucede en todo el sistema y aclaró que “se ve mucho la ausencia de vacunas contra el covid”.

“A pesar de que nos consultan y las recomendamos, como también desde todo el trabajo que se está haciendo desde la Sociedad Argentina de Pediatría no hay conciencia de lo importante que es tener las vacunas al día”, sostuvo la especialista.

Por otro lado observó: “Ahora es como que están preocupados por las vacunas que está exigiendo Chile para ingresar y el PCR negativo para quienes no tienen el esquema completo. Sin embargo, es reiterado la falta de convencimiento de que a los chicos hay que vacunarlos contra el Covid-19″.

Muchos casos de Influenza B

Del Negro también recalcó qu a fines de noviembre las guardias se plagaron de casos del virus de la Influenza B, cuya sintomatología es similar.

“Durante 2020 y 2021 vimos muy poca actividad del virus de la influenza, debido a la pandemia del Covid-19 que desplazó al resto de los patógenos respiratorios, por eso durante mucho tiempo solo vimos Covid-19 y cuando el éxito de la vacunación extensiva nos permitió avanzar hacia una nueva fase de la pandemia de Covid, comenzaron a reaparecer los virus respiratorios habituales, entre ellos la gripe”, dijo a Télam, el médico Alejandro Chirino, coordinador de la sección Infecciones Pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

Enero arrancó con la mayor cantidad de casos en los últimos meses. La última semana epidemiológica del 26 de diciembre al 2 de enero del 2023 hubo más de 2.000 positivos, respecto a los 4.700 testeos. El año comenzó con la cifra más alta de positivos.

Un rastreo sencillo de los casos puede graficar que del 19 al 25 de diciembre de 2022 hubo 1.237 confirmados de más de 2.000 test.

Analizando los números de la semana del 12 al 18 de diciembre de 2022, hubo 501 confirmados.

La ministra de Salud Ana María Nadal confirmó la semana pasada la circulación de nuevas cepas o subvariantes de Covid-19, producto de un nuevo brote de la enfermedad.

Nadal afirmó que la situación está siendo controlada, pero llamó a la población a inocularse las dosis que falten, dejando siempre pasar los cuatro meses entre dosis y dosis.

Dónde vacunar a los chicos

El Hospital Notti es uno de los lugares habilitados, funciona de lunes a viernes de 7 a 16 y además están habilitados los vacunatorios de los hospitales y de los centros de salud.