Polémica por la tala de 12 árboles sobre Avenida Champagnat para construir una iglesia mormona

Vecinos de los barrios Raíz, Champagnat, Sanidad y Alta Mendoza (de Las Heras, en las inmediaciones de la Avenida Champagnat) exigen una solución a una problemática que los preocupa y que, denuncian, ha atentado contra el medio ambiente en esta zona del oeste lasherino.

Y es que el viernes pasado por la mañana fueron talados, con autorización de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia, 12 árboles históricos que llevaban decenas de años en el lugar. La construcción de un templo de la Iglesia del Séptimo Día (Mormones) en Doctor Pose y Champagnat es lo que ha motivado la extracción de los forestales, algo que ha preocupado y molestado a quienes viven y transitan a diario por el lugar.

Según los vecinos del lugar, los ejemplares estaban en buenas condiciones y hasta permitían dar un relajo y disfrutar de la sombra en una zona en la que no hay muchos árboles. No obstante, desde Recursos Naturales confirmaron que los forestales no estaban en buen estado –presentaban distintas enfermedades y problemas-, y aclararon que se reforestarán no solamente los árboles que se quitaron, sino también otros a lo largo de toda la traza de esta importante avenida que vincula el oeste de Las Heras con el de la Ciudad de Mendoza.

Enojo vecinal: talaron 12 árboles históricos sobre Avenida Champagnat para construir una iglesia. Foto: Captura Video.

“El viernes a la mañana salí a trabajar y estaban todos, pero cuando volví a pasar por el lugar –cerca de las 16- ya no estaban. En menos de medio día sacaron 12 árboles, 11 aguaribay y una acacia, simplemente para poder avanzar en la construcción de una iglesia”, destacó, preocupado, Martín Biurriarena (39), vecino del barrio Raíz y uno de quienes impulsan una junta de firmas para pedir que se dé una solución a esta “tala indiscriminada”, según su denuncia.

Desde la Dirección de Recursos Naturales Renovables, en tanto, confirmaron que reforestarán la zona –la idea es plantar 10 nuevos árboles en las próximas 2 semanas-, confirmaron que los árboles “destoconados” estaban enfermos y con varias plagas, y también confirmaron que la obra del tempo cuenta con la evaluación de impacto ambiental y pasó la audiencia pública obligatoria y estipulada por ley.

Preocupación por la tala de árboles

“Fue shockeante. Una mañana estaban todos los árboles y a la tarde no quedaba ninguno. Y la verdad es que ha generado una indignación en todos los vecinos de los barrios de la zona, por eso hemos empezado a juntar firmar”, destacó Martín, quien vive desde 1989 en el lugar y es uno de los vecinos que encabeza el reclamo vecinal. “Necesitamos una respuesta concreta, porque el desastre ya es irreparable. Eran árboles de muchos años y estaban en buen estado”, se explayó el vecino.

Históricamente el lugar había sido un baldío, aunque hace poco más de dos años comenzó la construcción del templo. Desde entonces, se cerró perimetralmente el lugar, pero –al menos hasta el viernes- se mantenían los árboles, lo que les daba sombra a quienes caminaban por el lugar.

“Mucha gente que salía a hacer actividad física por el lugar aprovechaba esta sombra para resguardarse los días de verano. En el verano era un alivio gigante. Pero, sorpresivamente, nos encontramos con que sacaron todos los árboles en una mañana”, destacó, preocupado, Biurriarena sobre este sector que se encuentra situado frente al colegio de los Hermanos Marista.

Así se veía la zona antes de la tala, según se puede revivir en Google Maps. Foto: Google Maps.

“Fue sorpresivo para todos nosotros. Algunos vecinos han presentado informes que dicen que los árboles estaban sanos y en condiciones de seguir, por eso el enojo”, sintetizó el vecino.

“Hay una resolución de Recursos Naturales que autoriza la tala de los árboles en el lugar, pero no por estar en mal estado vegetativo, lo que es llamativo. Cuando se hace la autorización en este caso, se alega que los árboles no resistirían la obra, pero no sabemos cómo justifican que la afectaría. La obra está muy lejos de los árboles. No vemos de qué forma podría afectar a estos árboles, incluso creemos que los árboles no afectarían a la obra. Que los quieran cortar por si no llegaran a resistir a la obra es desubicado. No sabemos si es por una proyección de obra, cuneta y banquina”, destacó a su turno Teresita Capezzone, de la Asamblea por el Árbol, quien agregó que se calcula que algunos de los ejemplares talados rondaban los 30 años. Además, destacó que se han talado árboles que están en la vereda de enfrente de la obra y que no se justificaría.

Prometen poner nuevos árboles en el lugar

Si bien los dueños del predio hicieron el pedido oficial a la Municipalidad de Las Heras para retirar los 12 árboles, el secretario de Gobierno de esa comuna, Fabián Tello, destacó que ellos remitieron el expediente a Recursos Naturales Renovables y fue esta dependencia de la Secretaría de Ambiente de la Provincia la que autorizó la tala (se hizo con destoconadoras, que permiten retirar los árboles prácticamente desde la base –tocones-).

Desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, en tanto, confirmaron a Los Andes que los responsables cumplieron con la evaluación de impacto ambiental (participó además la comuna de Ciudad de Mendoza también, ya que un sector está sobre esta jurisdicción) y que presentaron un plan de erradicación y reforestación, que fue aprobado. Insistieron en que los ejemplares de aguaribay estaban muy enfermos, y confirmaron que por cada uno se sacó, tendrán que replantar 3 nuevos ejemplares. Sin embargo, los vecinos y los referentes de la Asamblea por el Árbol evidenciaron su preocupación ya que no se establece en la resolución que tenga que completarse la reposición, ni las características y requisitos a cumplir.