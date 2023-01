Polémica por la entrega de gel íntimo en Buenos Aires: qué es y para qué sirve

La compra de 500 millones en gel íntimo por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires ha generado gran revuelo.

Según ha informado la gestión es parte de la política sanitaria y está destinado al programa “Haceme tuyo”.

Con ese dinero compró un millón de potes de gel lubricante íntimo a razón de 500 pesos cada uno. Es a través de un convenio firmado entre el gobierno de Axel Kicillof con la empresa Farmacoop, detalló Infobae.

Según refleja el medio porteño, en el expediente oficial en el que se detalló la reasignación presupuestaria para dicha compra se remarcó que “el uso del gel lubricante disminuye las posibilidades de rotura del preservativo al tener relaciones sexuales y así evitar enfermedades de transmisión sexual”.

Para qué se usa el gel íntimo

Según detallan las indicaciones que lleva el producto, este se utiliza para la humectación y lubricación de genitales externos. Permite el disfrute y cuidado de las relaciones sexuales, favoreciendo que sean saludables y seguras.

Es que en particular desde la gestión se ha salido aclarar que su utilización favorece el uso del preservativo, incluso en relaciones anales, lo que permite evitar la transmisión de infecciones.

Perfil consultó a la directora de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales, Lida Santa Cruz, a cargo de la compra, quien explicó: “En primera instancia son de utilidad necesaria para la salud pensada en lograr que no se rompa el preservativo de manera frecuente y segundo no todas las personas lubrican de manera natural. Esto permite que sea una sexualidad más sana”.

Y agregó que se trata de una estrategia inclusiva: “Se busca sumar a otra parte de la sociedad como las mujeres menopausia o que toman enfermedades hormonales, que amamantan, personas que tienen menos lubricación natural, a grupos que si no lo tiene desde el estado no lo puede conseguir”.

En este contexto, y luego de críticas de la oposición sobre la prioridades de la gestión, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak explicó: “Estamos gestionando, cumpliendo la ley y cuidando a nuestra población. La compra de elementos de prevención y cuidado de la salud sexual no es algo nuevo. Siempre se hizo y todos los insumos tienen que ser proveídos por el Estado. Nada sorprende. Mal informan y confunden”. Detalló que lo están comprando a un cuarto del precio que tiene en el mercado.