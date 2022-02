Pasarán de año alumnos mendocinos que adeuden saberes de 2020

La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso un nuevo cambio para el ciclo lectivo 2022 que acaba de iniciar, el pasado lunes. Aunque por la pandemia se había dispuesto que 2020 y 2021 fueran unidad pedagógica, es decir que debían aprobarse 70% de los saberes prioritarios de ambos ciclos para promocionar al curso siguiente, en 2022, la última resolución expresa que podrán pasar de año alumnos que adeuden saberes de 2020 si aprobaron 2021, indistintamente de la cantidad. Esto no implica que se den por aprobados sino que quedarán como adeudados y deberán ser aprobados en alguna de las instancias estipuladas.

El artículo 6to de la resolución N° 2022-236 con fecha 16 de febrero de esta año, expresa: “Establézcase que una vez finalizado el período de intensificación de trayectoria de febrero 2021, los espacios curriculares correspondientes al ciclo lectivo 2020 que no hubieran sido acreditados por los estudiantes, NO se considerarán a los efectos de determinar la situación académica de promoción del mismo al ciclo lectivo 2022, para la cual solo se valorarán los espacios curriculares NO acreditados del ciclo lectivo 2021, con el alcance de la resolución 2021-4093″.

La novedad, conocida a fines de la semana pasada, había generado cierta confusión y hasta molestia en algunos docentes que consideraron que probablemente estos saberes no deberían ser rendidos y se darían por aprobados. Es que para ellos había sido un gran desafío, rearmarse y transitar el ciclo 2021 en un proceso adaptado que permitiera ir recuperando lo que quedó a medias en 2020 y avanzar en paralelo sobre lo nuevo de ese año.

“Sí van a tener que rendir, no se va a contar para la promoción este año, al 2022, pero al que le quede algún espacio en promoción acompañada de 2020 va a quedar en condición pendiente de aprobación y lo va a tener que rendir en el periodo de recuperación de saberes (antes, las mesas) que hay en abril, agosto o en noviembre”, explicó el director de Educación Secundaria, Emilio Moreno.

De este modo, aquellos alumnos que aprobaron 2021 o que les hayan quedado 3 saberes pendientes de ese ciclo podrán promocionar y pasar al año siguiente este año, aunque deban 2020. Esto implica que quienes cursaron el ciclo básico deberán haber aprobado 6 de los 9 espacios y en el ciclo orientado 8 de los 11 que tienen, detalló el funcionario.

La lógica tenida en cuenta

Moreno destacó que son muy pocos los alumnos que quedan en estas condiciones. Hasta el último relevamiento que realizaron desde el área, tras la instancia de recuperación de saberes de diciembre, quedaban alrededor de 800, lo que equivale a 1,5% de la matrícula total del nivel medio.

Luego, se pasó al período de febrero, que culminará el 25 de este mes (ver debajo) y para ese entonces, las expectativas son que el número se reduzca. Además, dijo que se agrega la alternativa de marzo, para quienes adeudan 3 o 4 saberes.

El director explicó cuál es la lógica de la promoción acompañada: como involucra 2020 y 2021 el que no promociona al 2022 repite o permanece en el año el 2021, “y es ilógico que un chico que aprobó todo el 2021 pero le quedan 4 espacios del 2020 vuelva a hacer el 2021 cuando ya lo tiene aprobado, esa fue la lógica que utilizamos”.

“Si un alumno estaba en segundo año en 2020 y en tercer año en 2021 y debía matemática en 2020 pero en 2021 la aprobó, con la promoción acompañada debería haberse hecho el acompañamiento para que apruebe matemática de 2020; si bien los chicos y las escuelas han hecho un gran trabajo en la recuperación de saberes de 2020, quedó un pequeño porcentaje de estudiantes”, apuntó.

Nueve de cada 10 ya aprobaron

“Por eso -continuó- decidimos que el 2020 que fue tan especial, que para algunos chicos hasta fue un año perdido, han hecho un gran esfuerzo y se recuperarán en 2021″. Es que hasta la última evaluación que hicieron, al término de la instancia de diciembre, 90% de quienes adeudaban contenidos de 2020 los habían aprobado.

Afirmó que no hay casos que deban varios saberes de 2020 y deban tres de 2021, pero sí hay quien tiene todo de 2021 aprobado y quizás con 4 adeudados de 2020.

Por otra parte, “el chico que tuvo trayectoria nula en 2020 en general no ha aprobado 2021, no son muchos pero hay casos”, mencionó.

Poco más de 19 mil alumnos habían quedado con saberes prioritarios “en proceso” adeudados de 2020 cuando iniciaron el ciclo 2021. En tanto, en noviembre de 2021, casi al término del fin de ciclo, 80% de esos contenidos ya habían sido aprobados.

Ajustes de último momento

El ciclo lectivo 2022 llegó con otros cambios, incluso algunos de último momento. Por un lado, la confección de las listas de alumnos dejarán de incluir una distinción por género. “Así lo resolvió la Coordinación del Área de Género de DGE, en el marco de la decisión de adoptar medidas de acción positiva que colaboren con la formación de una sociedad con menos inequidades en cuanto a diversidades, y la erradicación de estereotipos sustentados sólo en usos y costumbres”, informó la DGE. De este modo, todos los niveles y modalidades de la provincia deberán adoptar, en todo listado, el criterio alfabético en virtud del apellido registral de cada alumno sin distinción de género.

Por otra parte, el 18 de febrero, el viernes previo al inicio de clases, se dio a conocer una extensión del período de recuperación de saberes. Se trata de aquel dispuesto para alumnos que adeudan saberes prioritarios, que había iniciado el jueves 10 de febrero y concluiría ese mismo día, el 18. Pero el gobierno escolar decidió que se extenderán hasta el viernes 25 de febrero inclusive, “a favor de aquellos estudiantes que se encuentren en condición académica de riesgo de permanencia”. Esto incluye escuelas secundarias orientadas y técnicas, de gestión estatal o privada, en todas sus modalidades.