Pasaportes demorados: ¿qué pasa y cuándo los recibirán los 45 mil argentinos que lo tramitaron?

En 2021, 100 mil argentinos tramitaron el pasaporte para poder viajar al exterior, sin embargo, el trámite tuvo una demora considerable de meses que les cambió los planes a muchas personas. Poco más de la mitad fue entregada en diciembre pasado, pero aún restan 45 mil ejemplares.

Desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) informaron, en diálogo con Clarín, que “dentro de los 45.000 que aún están pendientes, salvo algunas pocas excepciones, no hay casos de urgencia”.

Desde Renaper aseguran que el trámite ya está controlado y que pronto se regularizarán las entregas.

Y agregaron: “Contamos con un equipo especial, con 60 personas, que desde diciembre viene trabajando intensamente para recortar esa brecha”.

Qué retrasó la entrega

El retraso de la entrega de los pasaportes comenzó por la escasez de productos necesarios para la impresión, como semiconductores (chips), laminado, cinta de seguridad, tinta específica. Se trata de tecnología que se importa desde países del sudeste asiático, cuyos productores se vieron afectados por la pandemia del coronavirus.

“Fue una crisis global, que afectó mucho a la Argentina pero también a países como Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, que tuvieron demoras de hasta cuatro y cinco meses”, remarcaron desde el organismo que depende del Ministerio del Interior.

Enero fue el mes en el que se registró el pico de demanda, justo en el período en el que el Renaper recibió un promedio de dos mil mails por día en los que el denominador común era el reclamo del pasaporte atrasado.

“Estamos satisfechos de cómo funcionó el canal de contingencia para contener tamaña demanda. Nadie se quedó sin viajar por este tema. Redoblamos esfuerzos ante quienes tenían que volar casi de inmediato, por lo que en aquellos casos de urgencia les enviábamos el pasaporte directamente al Aeropuerto de Ezeiza”, explicaron.

Situación “controlada”

El funcionario que atiende a este medio dice que “hoy la situación está controlada, que casi no hay casos de extrema urgencia, pero seguimos trabajando de la misma manera, con la misma dirección de mail (pasaporteurgente@renaper.com.ar) desde donde contestamos a todos”.

Sin embargo, por otra parte hay mucha gente que no lo necesita de urgencia pero igual escribe para hacer saber que desde noviembre, cuando inició la gestión, no sólo no tuvo todavía novedades, sino que tampoco ninguna respuesta “para llevar tranquilidad”.

Desde el Renaper sugieren que “quien lo necesite lo puede pedir por el canal de pasaportes urgentes, ya sea para viaje, visa, trabajo, o porque lo tiene pendiente desde hace mucho tiempo. No deberían haber casos como esos”, señala la fuente.

Por último, la misma entidad gubernamental señala que la provisión de insumos se fue normalizando, “aunque es algo que vamos viendo semana a semana, ya que recibimos dos envíos cada siete días, que llegan desde Irlanda. Por eso es importante tener aceitada la logística para que no haya obstáculos con las aerolíneas ni con la aduana”.

“Hoy estamos produciendo unos 5.000 pasaportes por día, y estamos bajando los pendientes más atrasados entre 1.000 y 1.500 cada 24 horas”, aseguran.

De los cinco mil pasaportes que se imprimen por día en lo que era la ex fábrica Siemens, en Parque Patricios, 3.000 son pedidos por vía regular y cuestan $ 4.000; 1.300 son de entrega inmediata y salen $ 25.000 y unos 700 son los llamados exprés, que están listos entre las 72 y 96 horas y su valor es de $ 7.500.