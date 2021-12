Para evitar las largas filas, en enero podrían estar disponibles autotest de Covid-19 para el hogar

Los casos de Covid-19 van en aumento y la propagación de la variante Ómicron es inminente. Ante este panorama, el gobierno busca evitar aglomeraciones para realizarse hisopados en los lugares habilitados y para eso quieren que se puedan realizar autotest en casa.

Así lo reveló la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, en declaraciones a Clarín.

La funcionaria señaló que en enero podrían estar disponibles los tests hogareños para la detección de infecciones de Covid. También agregó que estas pruebas diagnósticas de coronavirus están “en proceso de registro ante la ANMAT”.

Algunas farmacias venden algunas de estas pruebas pero se busca que se ofrezcan de forma oficial. Desde hace más de un año fueron prometidas para hacerse un autodiagnóstico en casa pero nunca se avanzó con la masividad de estos test. Son pruebas diagnósticas rápidas, pensadas para el ámbito doméstico y que ofrecen un nivel de precisión similar a las pruebas de antígenos. Según explicaron, su resultado se puede considerar “orientador”.

Cómo son los autotest de Covid-19

Las pruebas hogareñas de autoevaluación tienen su máximo nivel de precisión entre el segundo y el tercer día desde el inicio de síntomas. También aclararon que las pruebas pueden dar falsos negativos, especialmente en casos de contactos estrechos sin síntomas. Además señalaron que no están diseñadas para relajarse si dan negativo.

Estas pruebas suelen incluir un hisopo corto y ancho con el que se toma una muestra de las narinas, la superficie de los orificios de la nariz, por lo que están lejos de los incómodos hisopados nasofaríngeos que el personal de salud formado realiza para las PCR, que sigan siendo el único modo de confirmar realmente el diagnóstico.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) corrigió la nomenclatura de los “autotests” y aclararon que la forma correcta de llamarlos es “tests de autoevaluación”. Se busca evitar que se considere “diagnóstico” para no ser confundido con una prueba PCR tradicional.

Según publicó Clarín, hay productos en proceso de registro pero no se confirmaron cuántos ni de qué marcas.

Tarragona aclaró que “hay tests de distintos tipos, pero en principio no requerirán intervención de ningún profesional”. Aunque no dio más precisiones, sí dijo: “Sé que estarían disponibles en enero. Venimos trabajando hace meses para la implementación”. También señaló que podrían ser gratuitos como los son los actuales PCR en lugares autorizado pero no lo garantiza.

Un cambio de paradigma para los casos

Esta mañana, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, propuso hoy un “cambio de paradigma” para que la persona que sea contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus y tenga un síntoma sea considerada caso positivo “sin necesidad de hacer el test”, para aliviar los centros de testeos que registran alta demanda a partir del aumento de casos en todo el país.

La funcionaria explicó que “la herramienta, que ya se está utilizando en Córdoba, concretamente es la confirmación por clínica, nosotros lo hicimos en un momento de la ola anterior”.

Y añadió que cuando el número de casos es alto, “la indicación de la jurisdicción es que si sos contacto estrecho de un caso confirmado con un síntoma aunque estés vacunado se te considera caso sin necesidad de hacer el test”.

Vizzotti también señaló que “como sucedió en las olas anteriores, más allá de ampliar la oferta de test y el acceso a los testeos, se puede confirmar (la positividad) por clínica” y con eso se refirió al “cambio de paradigma que tenemos que ir viendo”.

Respecto a los síntomas para considerar un caso como sospechoso, la cartera sanitaria reportó que serán “todas las personas que tengan dos o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea/vómitos, rinitis/congestión nasal, o toda persona que ha sufrido una pérdida repentina del gusto o del olfato.

También “toda persona que haya recibido un esquema de vacunación completo contra Covid-19, y hayan pasado al menos 14 días desde la última dosis, o sea trabajador de salud, o resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada o sea personal esencial o resida en barrios populares o pueblos originarios, o sea contacto estrecho de caso confirmado de Covid-19, dentro de los últimos 14 días” que presente signos como 37,5 grados de fiebre o más, tos, odinofagia (dolor de garganta), dificultad respiratoria y rinitis/congestión nasal”..

“Es algo que se hace en todas las enfermedades transmisibles por vigilancia epidemiológica”, indicó en diálogo con El Destape radio.

En cuanto a la posibilidad de implementar un autotest, Vizzotti indicó que “estamos trabajando con Anmat y con las 24 jurisdicciones para definir el rol”, e indicó que “evaluamos la posibilidad de autodiagnóstico como una ampliación de la oferta para distribuir la tensión”.