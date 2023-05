Omar Parisi: “El lugar más importante de mi casa es la cocina”

Un pequeño personal perfil en tres preguntas:

-¿Qué significa la cocina en tu vida?

-Es el lugar donde me relajo, se termina el estrés, soy creativo. Me encanta variar las recetas, no las copio tal cual, sino que me gusta ponerles algún toque personal. Siempre con buena música, depende de qué comida hacemos. Si es un asado, folclore; si es una tortilla de papas, por supuesto algo de flamenco, y si son unas buenas pastas alguna ópera, algún clásico.

El vino siempre acompaña mientras se cocina, blanco, fresco. Y la compañía de alguien, siempre es bueno cocinar con alguien al lado, aunque no haga nada, pero la charla ayuda, prepara el momento, siempre es mejor que cocinar solo.

-¿Cuál es el valor que le asignás a una mesa, a compartir?

-Es el lugar donde nos reunimos con la familia, con los amigos, con todas aquellas personas que queremos, que tenemos relaciones afectivas y con quien uno quiere compartir. La mesa es compartir, no es solamente la comida, es la conversación, el acercamiento, las miradas... por eso estamos sentados enfrente unos de otros, esa alegría genera unidad.

Nosotros, los de mi generación, crecimos con la cocina-comedor como lugar de encuentro. Y para mí sigue siendo así, la cocina es el corazón de una casa.

-Estamos a las puertas de la semana patria del 25 de mayo ¿Compartís un secreto de una receta típica como el locro?

-La salsa picante para acompañar: tomate fresco sin piel y semillas, pimiento verde, verdeo, ajo y un toque de orégano frasco. Todo picado a cuchillo muy pequeño; se agrega un toque de vinagre, sal, aceite de oliva, ají molido y si te pinta, alguna salsa bien picante. Dejar de un día para el otro y agregar a gusto en cada plato.

Pero ¿saben qué?... El ingrediente secreto es el amor y la entrega de lo mejor de uno a los demás.