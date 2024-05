Niegan maltrato de mulas de carga en el Parque Aconcagua y apuntan al desconocimiento

Luego de que animalistas denunciaran maltratos a las mulas de carga en el parque provincial Aconcagua, las autoridades de la Comisión Asesora Permanente del Parque Provincial Aconcagua (Cappa), los desmintieron y aseguraron que fundación Cullunche, que busca impulsar una ley contra la tracción a sangre, desconoce la realidad y no participa de las reuniones desde hace más de 10 años, a pesar de haber formado parte del Programa de Mulas Cargueras.

Entre las propuestas para reemplazar a las mulas, piden el uso del helicóptero y de más porteadores

Desde la Comisión Asesora confirmaron que entre 2006 y 2017, Cullunche fue la responsable de instrumentar y llevar adelante el mencionado Programa de Bienestar Animal. Sin embargo, apuntaron que sólo participó en una de las reuniones habituales el primero de julio de 2013, o sea, hace más de 10 años. Por tal razón creen que la postura se deba principalmente a la inasistencia casi total al ámbito de debate en el que se aborda el tema.

“No sólo dista lejanamente de la realidad con relación a los supuestos maltratos sufridos, sino un desconocimiento absoluto sobre las soluciones que propugna, desconociendo la actividad pecuaria de cría de mulas en nuestra región desde hace más de cuatrocientos años por el estado argentino y particulares”, manifestaron desde la Comisión. Agregaron: “Resulta ridículo y casi siniestro pensar que no sólo el trabajo de las mulas, sino su atención rayan la esclavitud y que debería ser abolido”.

Mario González, como coordinador de Cappa, explicó que nunca recibieron ningún tipo de planteo sobre el tema. “Se toman decisiones de todo tipo, más allá del trabajo equino. Si hay alguna propuesta interesante la incorporamos, la analizamos y la presentamos”, señaló. Por último, invitaron a los legisladores a participar de las reuniones que brindan para resolver dudas.

UNA LEY QUE PROHÍBA LA TRACCIÓN A SANGRE

Por su parte, fundación Cullunche ha efectuado no tan sólo reclamos para la sanción de una ley que prohíba el “trabajo esclavo” de las mulas, sino también alternativas de reemplazo, por ejemplo, los porteadores y el uso de helicóptero.

El reclamo no es nuevo: en febrero y marzo de 2023, la Fundación presentó una aberrante denuncia referida al preocupante estado de las mulas en el parque provincial. De esta forma, se hicieron públicas una serie de fotografías en las que se veía a las mulas de carga del lugar en malas condiciones y, según destacaron desde la ONG, quedaba en evidencia el maltrato constante al que eran sometidas por parte de los empleados de las distintas empresas de turismo que operan en la zona.

El Parque Provincial Aconcagua recibe miles de turistas cada temporada, las cuales contratan mulas para transladar sus elementos

“Lo que sucede con la Comisión no tiene nada que ver con lo que están pasando los animales. Nosotros vamos a seguir con la campaña, estamos en el 2024 y las mulas se siguen accidentando”, dijo Jennifer Ibarra, representante de la ONG.

Desde Cullunche también confirmaron que no han asistido a las reuniones. Sin embargo, aclararon que tampoco son invitados. “La Comisión tiene nuestro correo desde hace años y no nos llegan las invitaciones”, recalcó Ibarra a Los Andes y agregó que tampoco les informaron de que no iban a continuar con el programa para Mulas Cargueras en el 2017, luego de 12 años de mejoras, ayuda y control a los equinos.

También, destacaron que hasta el momento, han fallecido 5 mulas en la última temporada, aunque habrá que esperar a los nuevos informes para más precisiones.

Los trabajos en el parque Aconcagua

Según explicó la Comisión Asesora, los servicios de calidad tanto para los diferentes trabajadores como para los visitantes han sido una constante de cambio, entre los motivos: la ampliación y la incorporación de la quebrada Benjamín Matienzo y los volúmenes de personas, materiales, mercaderías, insumos, médicos, residuos urbanos y de materia fecal, los cuales, durante los meses de actividad deben ser manipulados, transportados, acopiados y utilizados.

Según el escrito, todo se realiza hasta los 4.200 metros de altura, ya que se encuentra prohibido por Reglamento de Uso del Parque, las mulas tienen una capacidad de carga de 60 kilos y exclusivamente hasta los Campamentos Base Plaza de Mulas y Plaza Argentina.

Además, se desmintió que las mulas sufrieran de malos tratos: “Todos los animales se someten a un control veterinario diario en su día de trabajo, a una alimentación balanceada y suficiente según la necesidad, al cambio de herraduras para su adecuado tránsito en el terreno que les toca transitar y a tratamientos de lesiones, si las sufrieran”.

También indicaron que al finalizar la temporada, todos los animales son transportados en camiones especiales a campos de invernadas, propicios para una correcta alimentación. “Reciben el adecuado control veterinario por parte de profesionales, que son los directores técnicos veterinarios de cada empresa prestadora de servicios, aplicando todas las medidas estipuladas en los protocolos de sanidad animal que surgen del SENASA”, agregaron.

“A ninguno de los actores que intervienen en el ambiente animal del Aconcagua les resultaría conveniente una lastimadura de éstos, ni mucho menos su muerte. Ni a las empresas prestadoras de servicios, ni a los arrieros que quedarían sin trabajo”, indicaron y agregaron que no todos ellos están capacitados para ser porteadores como se pretende, o guías o guardaparques, simplemente les gusta y disfrutan ser arrieros.

La Comisión agregó que la temporada pasada, luego de un intenso intercambio de propuestas, se logró contar con un convenio suscripto entre el Colegio de Veterinarios de Mendoza y la Dirección de Áreas Protegidas. El cual se aprobó con el previo dictamen.

“Se mejoraron los protocolos, llevando adelante capacitaciones específicas a empresas, arrieros, campamenteros y a los pobladores de alta montaña en general”, mencionaron, y adelantaron que el resultado del Programa de Bienestar Animal, será comunicado en breve y permitirá ver objetivamente los avances logrados en este aspecto.

Respecto al transporte operativo, indicaron que se trasladan distintos elementos por vía aérea en helicóptero con los protocolos correspondientes, priorizando en esta modalidad la asistencia logística de los Servicios de Emergencia, Patrulla de Rescate, Médicos, Guardaparques y las tareas de búsqueda, rescate y evacuación de los andinistas, en el marco de las emergencias que se produzcan.

Sobre Cappa

La Comisión fue creada por decreto como órgano consultor de la Autoridad de Aplicación e integrada por instituciones científicas, estatales y privadas, en temas vinculados a la actividad de montaña.

Según informaron desde la entidad, se trabaja en forma ininterrumpida desde el año 2013, y hasta la fecha, se han realizado 113 reuniones, tanto presenciales como virtuales (por la pandemia de Covid). Con el objetivo de proponer a la Autoridad de Aplicación (actualmente la Dirección de Áreas Protegidas) y realizar diversas acciones para mejorar las condiciones ambientales, operacionales y el bienestar animal.

Forman parte como miembros permanentes algunos organismos estatales, entre ellos el Ministerio de Energía y Ambiente, de Deportes, de Seguridad, de Turismo y de Salud -el cual no suele asistir-. También la Escuela Provincial de Guías de Montaña y Trekking, la Municipalidad de Las Heras y los Centros Científicos y Tecnológicos (IANIGLA, INCIHUSA e IADIZA).

Entre las organizaciones no gubernamentales, forman parte dos asociaciones de Guías de Montaña (AAGM y AAGPM), las asociaciones de Prestadores de Servicios del Parque Provincial Aconcagua, la Cámara de Turismo, Comercio e Industria de Uspallata y Alta Montaña, el Club Andinista Mendoza, la Asociación de Medicina de Montaña, la Asociación de Porteadores del Aconcagua (APA!), y las organizaciones ambientalistas Oikos y Fundación Cullunche.