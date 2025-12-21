El fin del 2025 ya está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Y más allá del significado y la connotación religiosa de estas fechas, la Navidad y toda su magia ya se respiran en el aire. De a poco, los departamentos del Gran Mendoza comienzan a "vestirse de Navidad" .

No solo con decoraciones y adornos para la ocasión, sino también con actividades , celebraciones y hasta promociones para quienes dejan las compras navideñas para último momento.

¿Qué elemento es más representativo de la Navidad que el mismísimo pino? Para comenzar a vivir esta celebración, la Ciudad de Mendoza ya montó dos árboles especialmente diseñados en espacios concurridos y emblemáticos.

"Mendoza se viste de Navidad": todas las actividades, promociones y festejos en la provincia

Se encuentran en la Peatonal Sarmiento y en la Plaza Independencia, y con su instalación quedó oficialmente inaugurado el calendario navideño en la ciudad. El encendido de las luces , con la magia que envuelve este momento, tuvo lugar ayer, sábado 20 de diciembre .

También ayer comenzó a vivirse la Navidad en la Plaza Independencia . Las actividades continuarán hasta hoy, convirtiendo a la plaza en el eje de la celebración navideña en la ciudad. Habrá espectáculos musicales, propuestas gastronómicas, intervenciones artísticas, un Paseo de las Artes y la presencia especial del mismísimo Papá Noel .

Árbol navidad Ciudad Mza Ciudad de Mendoza

En el escenario principal de la Plaza Independencia habrá números artísticos y musicales, con cantantes que contagiarán el espíritu navideño a los presentes. El cierre del domingo estará a cargo de la Sparkling Big Band con un imperdible concierto navideño.

Además, los niños y las familias enteras podrán encontrarse y fotografiarse con Papá Noel, quien se hará un espacio en su apretada agenda para compartir momentos durante ese fin de semana con los presentes.

En la antesala al encendido de luces, se realizó el Recorrido Navideño y la 12° edición del Pan Dulce Solidario. Esta acción solidaria tuvo lugar entre el 18 y el 20 de diciembre en la Peatonal Sarmiento y fue impulsada por Banco de Alimentos Mendoza. En total, se pusieron a la venta 1.200 pan dulces solidarios.

También el viernes 19 tuvo lugar una nueva edición de la Noche de las Librerías, con propuestas literarias y promociones especiales en estos locales ubicados en el microcentro.

Para contagiar espíritu navideño, los comercios del centro se "maquillaron" para la ocasión. Fue como parte del Concurso de Vidrieras y Decoración Navideña, que ya tiene sus finalistas. Los comercios ganadores -con premios de 2 y 1 millón de pesos- se anunciarán este domingo por la noche.

Además, hasta el 6 de enero se encuentra vigente el programa "Comprá en las Fiestas", que apunta a incentivar el consumo local y permite participar por sorteos de paquetes turísticos nacionales para quienes realicen compras superiores a $25.000 en comercios adheridos.

Los mendocinos eligieron a los comercios del centro para las compras navideñas.

Por su parte, la CECITYS mantiene vigente la acción "El Centro está de fiesta", que entrega cientos de premios, vouchers, una orden de compra por $100.000 y 3 órdenes por $50.000 cada una.

Otro dato a tener en cuenta para la época de fiestas en la Ciudad de Mendoza es que se permitirá, de manera excepcional, el estacionamiento de vehículos sobre calles que no suele estar autorizado.

Concretamente, entre el 15 de diciembre y hasta el 6 de enero de 2026 se incorporarán al sistema de estacionamiento medido dos calles del microcentro donde habitualmente no se permite estacionar. Se trata de la Avenida San Martín -vereda oeste, desde Godoy Cruz hasta Montevideo-, y de la calle Patricias Mendocinas -vereda este, desde Godoy Cruz hasta Avenida Pedro Molina-.

Godoy Cruz: emprendedores, ferias, talleres y cabalgata de los Reyes Magos

En Godoy Cruz también se vive la Navidad "a la mendocina". Desde el viernes pasado y hasta el martes, de 10 a 23, se ha instalado en la plaza departamental una edición navideña del Mercado de Emprendedores GC. Se trata de propuesta para acompañar a la producción local, y ofrece regalos originales y elaborados por manos locales.

Cerca de 60 emprendedores ofrecen productos artesanales, ideales para regalar en Navidad. Indumentaria, accesorios, decoración, diseño, y juguetes son parte de la propuesta, así como también productos de marroquinería, cestería, cerámica y piezas en madera.

Godoy Cruz

También "Flor de Feria" tendrá su edición "especial Navidad" en Godoy Cruz, más concretamente en Planta Uno. En las vísperas de Nochebuena, abrió sus puertas el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre.

Emprendedores, artistas y diseñadores mendocinos ofrecen juguetes, plantas, joyas, agendas y muebles, entre otros productos.

El espíritu colaborativo también se respiró en la comuna godoicruceña durante las últimas semanas con dos talleres. Por un lado se dictó un taller de Adornos Navideños en Macramé y Textil, mientras que también se hizo uno solidario para fabricar juguetes artesanales.

Un infaltable de la época navideña en Godoy Cruz, y que se extiende durante toda la temporada de Fiestas, es la Cabalgata de Reyes magos. Si bien este emotivo momento tendrá lugar el lunes 5 de enero desde las 22 en el ex autódromo Los Barrancos, durante las semanas previas tienen definido su recorrido.

La Cabalgata de los Reyes Magos en Godoy Cruz, un clásico de las fiestas

Hasta el mediodía del 5 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán diferentes puntos comerciales de Godoy Cruz.

Maipú: pesebre, veredas que suenan, villancicos y Papá Noel

Maipú también ya luce sus mejores prendas y atuendos de Navidad. Y, por supuesto, tiene su cronograma de actividades ya definidas. Por un lado, el viernes 19 y sábado 20 de diciembre tuvo lugar una nueva edición del programa "Veredas que suenan". Además, en diferentes puntos de Maipú habrá ensambles musicales.

Un grupo de músicos se encargó de ir animando las calles del departamento, cantando y tocando villancicos. Además, Papá Noel también incluyó a este departamento en su lista de lugares a visitar, por lo que el querido y canoso personaje estará listo para recibir cartitas y tomarse fotos en la plaza departamental y también en Rodeo del Medio. Será el sábado, domingo, lunes y martes.

Pero la "gran actividad, gran" de la Navidad en Maipú fue la presentación del pesebre viviente. Tuvo lugar este sábado a la noche, en el teatro griego del Parque Metropolitano. Además, se aprovechó la ocasión para oficializar el nombre de Papa Francisco para este espacio.

Luján mágico y decoración sustentable de vidrieras

El centro lujanino también lanzó un concurso de vidrieras navideñas sustentables. Se trata de una propuesta que combina espíritu festivo, creatividad, conciencia ambiental y, sobre todo, que persigue el objetivo de alentar el consumo interno.

El perfil de sustentable apunta a que los comercios decoren sus vidrieras con materiales reciclados, reutilizados o de bajo impacto ambiental. Y la exhibición se extenderá entre el 8 de diciembre y el 6 de enero.

Luján de Cuyo

Las tres mejores vidrieras recibirán reconocimientos y aportes económicos, y serán evaluadas por un jurado de especialistas en diseño, arte y representantes del sector comercial.

Además, entre el domingo 21 y el martes 23 de diciembre tendrá lugar el especial "Luján Mágico". Contará con ferias y la presencia de Papa Noel en la plaza de Luján, quien estará disponible entre las 19:30 y las 22 para recibir cartas y tomarse fotos.

Las Heras: Peatonal navideña, Papá Noel y ferias

Sabiendo que su agenda es un caos por estos días, Papá Noel decidió adelantar su visita en Las Heras. El jueves 18, recorrió las calles lasherinas en una caravana que lo llevó desde San Martín y Coronel Díaz hasta el Parque de la Niñez.

Además, el viernes 19 comenzó la "Peatonal Navideña" en la Plaza Marcos Burgos, y que se extenderá hasta este lunes a las 0.

Luján de Cuyo

Stands de artesanos y emprendedores locales que ofrecen productos navideños para toda la familia son los protagonistas de esta actividad. Mañana lunes, por la noche, está a cargo de la Orquesta Estable de Las Heras y el Ballet de Adultos Mayores, quienes interpretarán un fragmento de la Misa Criolla.

Además, en el predio Los Pescadores se realizará entre el lunes 22 y el miércoles 24 la segunda edición de la feria Sueños Navideños. Contará con emprendedores y jugueteros de la provincia.

"Misa criolla" en Guaymallén

El lunes 22 de diciembre, en la explanada de la Parroquia Sagrada Familia (Libertad 719, Villa Nueva), se presentará el concierto gratuito “Misa Criolla, Navidad Nuestra”. Será a las 20:30 y se tratará de un concierto especial que reunirá música, tradición y celebración en la antesala de las fiestas.

Guaymallén coral

La actividad contará con la participación de la agrupación municipal de voces Guaymallén Coral, junto a destacados músicos invitados.