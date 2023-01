Mendoza licita obras de infraestructura y viviendas para la zona del Piedemonte por una inversión de más de $4.000 millones

El Gobierno de Mendoza, en conjunto con el Gobierno Nacional y la Municipalidad de Godoy Cruz realizarán un llamado a licitación para la ejecución del Proyecto Integral “Aires del Oeste”, que contempla una serie de acciones para el saneamiento ambiental, consolidando familias a través de la ejecución de obras de mejoramiento urbano y la construcción de viviendas nuevas.

Por su parte, el Instituto Provincial de Viviendas, (IPV), será el encargado del llamado a licitación, adjudicación de las obras y, control y seguimiento de los trabajos.

La inversión es de $ 4.078.828.620.

Las obras a ejecutar están orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios formales, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial.

Este plan fue desarrollado por la Dirección de Hábitat y Vivienda de la Municipalidad de Godoy Cruz, en el marco del Programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares, que impulsa la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Para su ejecución, se determinaron dos zonas de intervención. La denominada “Cuenca Norte” abarca a los barrios populares “Los Cerrillos” y “La Quebrada”, beneficiando a un total de 224 familias.

Además, para esta zona se ha previsto la construcción de 42 viviendas nuevas, destinada a la población.

Por su parte, la zona llamada “Cuenca Sur” comprende a los barrios populares “Razquin” y “Barrancos” que engloba a 270 familias. En este sector se construirán 24 viviendas nuevas.

Características de los barrios a intervenir

El proyecto se ejecutará en el sector del Piedemonte de Godoy Cruz, que se prolonga desde la calle Perón hacia el Oeste, en donde la población se disponía en torno al vertedero.

En general, la zona presenta una gran complejidad debido a la problemática aluvional derivada de sus características topográficas de grandes desniveles y la cercanía de cerrilladas y cauces secos. Además, la presencia de actividades no reguladas en el pasado, como actividades extractivas (ripieras), y relacionadas con la basura (el ex basural formal conocido como El Pozo, los basurales informales, etc.) degradaron la calidad ambiental de la zona.

En este contexto, se pretende intervenir en este sector, en primera instancia, por ser el más crítico. En él, existen familias que están localizadas en zonas con riesgos tecnológicos y naturales, o se ubican en terrenos donde debe realizarse apertura de trazas, por lo cual se prevé relocalizaciones en terrenos del mismo sector.

Detalle de las obras

Según el sector abarcado, se ha previsto realizar las siguientes obras:

Cuenca Norte

-Estación de Bombeo para red de agua potable

-Red de agua potable y Conexiones intradomiciliarias de agua

-Instalaciones Intralote de cloaca, cegado de pozos absorbentes

-Nexo de Impulsión a Reserva B° Supe

-Sistema de desagües pluviales, canales colectores

-Red Eléctrica, incluye estaciones transformadoras, alumbrado público completo, conexiones domiciliarias eléctricas e intradomiciliarias

-Red de Gas hasta línea municipal, incluye gabinete

-Red vial

-Red de gas

-Red peatonal: veredas, esquinas y rampas, corrimiento de cercos.

-Equipamiento Urbano: Arbolado público, contenedores de residuos domiciliarios, comunitarios, señalización de calles y paradas de colectivos.

-Plaza y playón deportivo La Quebrada

-Posta Sanitaria

- Obras especiales: puentes peatonales y vehiculares

-Mensura

-Parquizaciones en espacios verdes

-Viviendas nuevas, núcleos húmedos (baño + cocina), núcleos sanitarios

Cuenca Sur

-Ampliación reserva Los Barrancos y cañería de impulsión de agua potable

-Red de agua potable y Conexiones domiciliarias e intradomiciliarias de agua.

-Instalaciones Intralote de cloaca, cegado de pozos absorbentes

-Sistema de desagües pluviales, canales colectores.

-Red Eléctrica, incluye estaciones transformadoras, alumbrado público completo, conexiones domiciliarias eléctricas e intradomiciliarias.

-Red de Gas hasta línea municipal, incluye gabinete.

-Red vial

-Red peatonal: veredas, esquinas y rampas, corrimiento de cercos.

-Equipamiento Urbano: Arbolado público, contenedores de residuos domiciliarios, comunitarios, señalización de calles y paradas de colectivos.

-Parque Razquin, S.U.M. y playón deportivo

-Obras especiales: puentes peatonales y vehiculares

-Mensuras

-Parquizaciones en espacios verdes

-Viviendas nuevas, núcleos húmedos (baño + cocina), núcleos sanitarios

Adquisición de pliegos y apertura de sobres

Las empresas interesadas en consultar y adquirir las bases y condiciones podrán hacerlo sin cargo, ingresando al portal de contrataciones públicas de Mendoza www.comprasmendoza.gov.ar (CUC519) o en la página web del IPV www.ipvmendoza.goc.ar/proveedores/licitaciones-y-pliegos/.

La recepción y apertura de sobres está prevista para el día 28 de febrero a las 10 a 12, en la sede del IPV.