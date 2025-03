Mendoza es la segunda provincia que más usa Tik Tok: quiénes y cómo se consumen las redes sociales

El ránking de las redes sociales más usadas

“Consumo de Redes Sociales y uso de Internet en Argentina 2024” fue realizado por la Universidad Fasta, a través del Observatorio Universitario de la Ciudad junto a las facultades de Ciencias Económicas y de Periodismo y Comunicación.

La investigación ofrece un análisis detallado de la interacción de los argentinos con las plataformas digitales con el resultado de 2.539 encuestas. Incluyó personas de diferentes rangos etarios, desde menores de 18 años hasta adultos mayores de 60 años, con una distribución equilibrada en términos de género, nivel educativo y situación ocupacional. Sin embargo, tuvo mayor participación de mujeres, que fueron 6 de cada 10.

Tik Tok en Mendoza2.jpg Tik Tok es elegida por 20,4% de los usuarios en Mendoza. | Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Instagram se posiciona como la red favorita de los argentinos y es usada por 28,7% de los usuarios. Le sigue YouTube con 22,3% y le pisa los talones Facebook con 21,4%. Aunque los mendocinos la eligen mucho, Tik Tok queda en cuarto lugar con 15,9% mientras que X (ex Twitter) queda relegada en el quinto lugar con el 9,1%. Además, 2,7% dijo que usa otro tipo de redes.

Cuánto se usan las redes sociales

Otro dato interesante es que el uso de las redes es constante a lo largo de la semana; aunque tiene un pequeño repunte los fines de semana la diferencia no es tan importante. Quizás esto puede poner de manifiesto que no se trata de algo que se usa solo en el tiempo libre sino que está incorporado a la rutina, ya sea como entretención o como parte de otras actividades.

El promedio de uso diario es de 3 horas 45 minutos de lunes a viernes, mientras que los sábados y domingos, las personas permanecen en las redes cerca de 4 horas y media (4 horas 24 minutos).

Por otra parte, a medida que aumenta la edad decrece el uso de estas plataformas. El trabajo mostró cómo los menores de 18 años son quienes más las utilizan, sobre todo los fines de semana. Por tomar un ejemplo, el uso en ese segmento es de alrededor de 7 horas los sábados y domingos mientras que las personas mayores de 60 años, en el extremo de quienes menos las utilizan, lo hacen alrededor de 3 horas con un uso más constante a lo largo de la semana.

ff Redes.png Informe “Consumo de Redes Sociales y uso de Internet en Argentina 2024” , realizado por la Universidad Fasta, a través del Observatorio Universitario de la Ciudad Gentileza

Otro dato revelador es que la mayor parte de la gente prefiere la noche para navegar en las redes: 42,5% refirió a que es el horario que elige, el segundo horario más usado es la tarde, que elige 26,7% de los usuarios, mientras que la madrugada es la menos utilizada y fue referida por el 6,8%.

Impacto del uso de redes sociales

Hay quienes plantean el impacto que tiene el uso de redes, sobre todo para los más chicos. Advierten que les genera una especie de adicción en tanto ofrece gratificación inmediata - pero efímera- y produce ansiedad, aislamiento y hasta puede afectar el aprendizaje. El abuso puede tener impacto en la calidad y tiempo de sueño, en la sociabilidad y claramente, favorece el sedentarismo así como también resta tiempo para otras actividades, y pueden instalar discursos e ideas negativos así como propender a la manipulación, entre otras cosas.

Pero asimismo se plantea que se trata de una de las formas actuales en que la comunicación se produce, es una forma de mantener contacto con quienes están lejos o cuando no hay tiempo, aunque no reemplaza el contacto personal. También han ganado terreno como fuente de información y canal de difusión así como, por el contrario, también generan ruido, falsas noticias y desinformación. Permiten acceder a entornos de aprendizaje, de debate e incluso son fuente de trabajo.

Crecen los trastornos de espalda por el uso de celulares Crecen los trastornos de espalda por el uso de celulares

El psicólogo Mario Lamagrande señaló que se da una ilusión de control, creer que se podrá dejarlo pero la realidad es que el consumo es cada vez mayor. Y sobre todo, se refirió al mayor uso en horas nocturnas y cómo afecta el desempeño al día siguiente y la salud.

“La persona siente que de alguna manera le va a ganar a la mañana un tiempo en la noche, pero termina afectando justamente el desempeño de la persona y empieza todo lo que se llama parasomnia, que es una dificultad para levantarse en la mañana. Es como un proceso acumulativo, uno piensa que lo puede manejar, pero no lo puede manejar”, explicó.

“El problema es cuando se pone como herramienta de esparcimiento y termina afectando el sueño, un elemento común en todos los procesos para enfermar. Se afecta el sueño y tenés transformación de humor”, refirió.

Los jóvenes prefieren TikTok y los mayores, Facebook

Tik Tok es la preferida por los menores de 18 años (29,4%) y los jóvenes adultos mientras que pierde adhesión entre las personas de mayor edad. Entre las personas que superan los 36 años, la proporción de quienes la usan está por debajo del 12%.

El impacto de Instagram es indudable: no sólo es la más consumida si no que ha logrado usuarios casi por igual en todas las edades. Aunque tiene vaivenes, ronda el 30% de los usuarios en todas las franjas etarias mientras que YouTube muestra un comportamiento similar: entre 20 y 25% de los usuarios dicen usarla sin demasiadas variaciones según la franja etaria.

La que muestra una marcada diferencia según la edad es Facebook: es claramente la que eligen los adultos jóvenes y los mayores cuyo uso se incrementa a medida que avanza la edad.

Así por ejemplo entre los menores de 18 años dijeron consumirla 4,3% entre los 18 y los 25 años el 12,4% pero entre los 46 y los 60 la usan el 30,3% y entre los mayores de 60 el 37,6%.

Aunque se muestra que en los adultos mayores el consumo de redes es bajo, Isabel, con 80 años, no ha sido ajena a sus embrujos. “Uso mucho Youtube, todos los días y varias horas y momentos del día. Es que me gusta mucho escuchar música entonces lo tengo puesto en el televisor mientras hago cosas, es una compañía y puedo elegir lo que me gusta y después buscarlo fácilmente”, contó. Dijo que además la usa para buscar ciertos contenidos que le gustan como recetas, cuestiones médicas y de salud mientras que también busca canales de noticias. Apuntó que la segunda red que usa es Facebook.

Por su parte X tiene mayor adhesión en adultos jóvenes y su uso aumenta con la edad. El segmento que más la usa es el de las personas de entre 18 y 25 años, franja etaria en la cual dijo usarla 15,1%.

Victoria (21) es consciente de la adición que pueden producir y por eso se autolimita. Contó que puede usarlas unas dos horas diarias pero que si tiene tiempo desocupado puede llegar a estar unas 4 horas, lo cual es eventual.

“Son entretenidas y las cosas que más me gustan están ahí”, argumentó. “Cada vez que agarro el celular entro a Instagram, pero no quiero perder tiempo que puede ser fructífero para otras cosas, después me da ansiedad saber todo el tiempo que perdí ahí”, dio su opinión. Dijo que también usa mucho Youtube y Pinterest, casi nada X y que evita Tik Tok porque sabe lo adictiva que es. “Igual Instagram ahora tiene los reels que es lo mismo”, agregó.

Cuáles son los usuarios de cada red social

En cuanto a los géneros no hay demasiadas variaciones. Se destaca una mayor preferencia por YouTube entre los varones y de Facebook y Tik Tok entre las mujeres, pero las variaciones no son significativas.

Sí son un poco mayores en relación al nivel educativo. Se destaca X como la que aumenta su uso con mayor nivel de formación y se posiciona como la más usada entre quienes tienen nivel universitario. Aunque no muestra demasiadas brechas el uso de Instagram también asciende a medida que aumenta a nivel de formación mientras que Tik Tok muestra un comportamiento contrario: es más popular entre quienes tienen nivel de formación por debajo del universitario.

Así mismo Instagram es más utilizada entre quienes tienen responsabilidad de cuidado familiar y los profesionales. Facebook es más usada entre jubilados y menos entre estudiantes mientras que Tik Tok y X son más populares entre estudiantes y desempleados. Sin embargo no se observan brechas significativas con excepción del uso de X prácticamente nada usado por los jubilados

El insomnio es posible corregirlo con pautas de higiene, intervención psicológica y, en casos puntuales, con medicamentos. El abuso del celular por la noche afecta el sueño

En cuanto al uso que las personas dan a las redes sociales vinculada a las búsquedas y visualizaciones el entretenimiento aparece como el tema más popular en informe detalla que un fuerte interés en contenido audiovisual deportes y gastronomía temas como arte óseo y educación modo de economía espiritualidad y tecnología también se encuentran entre los más consumidos.

Cómo controlar el uso de redes sociales

Lamagrande resaltó que no se debe dormir menos de entre 6 y 8 horas pero por estar conectados hay gente que termina durmiendo 4. Parte del asunto es que si pasan las 12 de la noche y se está usando el celular es más probable tener insomnio y se genera un círculo vicioso porque se vuelve a tomar el celular.

Por eso dijo que es importante que primero la gente detecte que el uso del dispositivo está “fuera de control”. A partir de allí, comenzar a poner límites, como por ejemplo, horarios de consumo, dejar de usar el teléfono como mínimo media hora antes de dormir y apelar al “modo noche” que traen los dispositivos para desconectarse. “Es verdad que quizás te va a costar el principio, pero yo te aseguro que la gente, cuando empieza a ver los beneficios no quiere volver al proceso anterior”, prometió.