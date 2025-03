El debate por el celular: un colegio de Ciudad eliminó su uso entre los alumnos

En un contexto en el que el avance de recursos digitales en la educación es innegable, el debate sobre el uso del celular en el aula parece no tener fin. Entre quienes creen que puede ser una herramienta para el aprendizaje, un recurso igualador y quienes creen que entorpece los procesos y los vínculos, hay un mar de narrativas. En ese contexto, el colegio San Luis Gonzaga, de gestión privada y ubicado en Ciudad de Mendoza, ha dispuesto que los alumnos de todos los niveles no tengan el teléfono durante el horario de clases, salvo cuando esto sea determinado para alguna actividad particular.