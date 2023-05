Mendoza conmemora el Día Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género

El Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género se celebra cada 17 de mayo con el propósito de promover acciones para poner fin a los actos de discriminación, violencia y odio que siguen existiendo hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

En Mendoza, el Área de Diversidad Sexual desde hace 8 años lleva adelante una tarea de concientización a través de distintas actividades como capacitaciones, que alcanzan a todos los sectores de atención al público y otras reparticiones. Esto ha posibilitado que se reduzca el número de denuncias por discriminación por orientación sexual, en los últimos años.

Al respecto, Fernanda Urquiza, coordinadora de Diversidad provincial, comentó: “En cuanto al ámbito laboral, ha disminuido la discriminación por orientación sexual, ya que hace dos años el 83% de las denuncias eran por este tema, mientras que hoy estamos en un 70%”.

Este dato surge de la Ficha de atención en diversidad –FADI-, una herramienta que tiene la provincia para generar estadísticas propias. Se implementó hace 4 años, y fue la primera ficha a nivel país que brindaba información y estadísticas para el colectivo de la diversidad sexual.

Día Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género

Además, Urquiza agregó que el trabajo que desarrolla el Gobierno en materia de diversidad sexual “ha llevado claramente a la baja de esta discriminación por orientación sexual, justamente por el énfasis que le ponemos día a día a las políticas públicas de gobierno. No es una idea decir esto, sino que es una realidad ya que justamente pertenezco al colectivo de diversidad sexual y la autoridad moral me permite decirlo y me autoriza a ello”.

Esta tarea se materializa a través de distintos tipos de asistencia, charlas y capacitaciones y campañas de sensibilización. “Considero que hoy se ve el cambio, la inclusión, y si bien faltan muchas cosas por hacer, esto es importante destacarlo, porque jamás anteriormente se hizo”, concluyó la referente en Diversidad Sexual.

Por qué se celebra el Día Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género

En Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se desarrolló ese día de 1990, se votó afirmativamente para erradicar a las orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad de su lista de desórdenes mentales, que eran consideradas hasta entonces trastornos de la personalidad y de la salud mental. Así, se pasó a reconocerlas oficialmente como una variación natural de la sexualidad humana.

Asimismo, desde 2004 se estableció el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género con el objetivo de visibilizar y concientizar sobre las situaciones de violencia y el sometimiento a diferentes tipos de desigualdades sociales, culturales y estructurales que padecen las personas del colectivo LGTBI+.

Significado de los colores de la bandera LGBT

En 2018, el diseñador gráfico Daniel Quasar, propuso la inclusión de más colores en la bandera LGBTIQ+, el azul, el rosa claro y el blanco, para dar más visibilidad a la comunidad trans; y el marrón y negro para representar a las personas de color, y a aquellas que viven con HIV, como también a quienes ya no están.

En cuanto al resto de los colores, el rojo representa la sexualidad y la vida, el naranja, la salud; el amarillo, la luz del sol; el verde, la naturaleza; el turquesa, el arte; el azul, la serenidad y el violeta, el espíritu.