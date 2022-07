Mendoza analizará la decisión de Santa Fe sobre la eliminación de la repitencia en la secundaria

Mendoza participó del encuentro federal de Educación Secundaria en Buenos Aires, entre todas las jurisdicciones del país y la Nación como referente de la reunión. En representación de la provincia fue Emilio Moreno, director de Educación Secundaria de la Provincia (DGE), junto a un equipo de 5 integrantes, tres de ellos preceptores y dos integrantes del equipo técnico de la cartera.

Pese a que la repitencia en la secundaria no fue el tema central del encuentro, como el mismo Moreno aclaró a Los Andes, sí fue un tema de charla entre las autoridades tras el anuncio de Santa Fe de eliminar en forma definitiva la posibilidad de que los alumnos repitan de año. “Salió el tema de Santa Fe pero no con todos, solamente entre el equipo de Mendoza y Nación”, contestó en principio el representante mendocino. Además, agregó que “el director de Santa Fe no vino al encuentro y por lo tanto no pude charlar con él”.

En principio, el funcionario analizó que “la secundaria que tenemos es una escuela un poco antigua, con otro paradigma”, y ante la consulta de si Mendoza seguirá los mismos pasos que Santa Fe, Moreno respondió que “se va a analizar cuando esté la resolución” de dicha provincia: “Al no haber salido la resolución de Santa Fe no hemos podido analizar finamente cómo se va a aplicar. La repitencia es una consecuencia del sistema, y lo que sí estamos en ese sentido del cuidado de la trayectoria integral del chico, desde que ingresa a la salita de 4 y hasta que egresa de la secundaria”, manifestó.

“En esa mirada de la escuela secundaria, que no significa de menor calidad, al contrario, de mayor calidad; es que estamos transitando ese camino en Mendoza, el país, y te diría a nivel internacional”, continuó el funcionario mendocino. Tras ello, Moreno calificó que el encuentro federal de Educación Secundaria fue positivo, y que más allá de que se habló sobre la repitencia, “la reunión no fue para tomar decisiones de cambios, aparte no me hace falta una reunión con Nación para hacerlo”.

Sin embargo, el director de Educación Secundaria de la Dirección General de Escuelas soltó que “estamos en el proceso de consultar a la ciudadanía para ir viendo qué decisiones podemos ir tomando”, con un proyecto de encuestas abiertas a todo público.

Y reveló: “Solicitamos una reunión con la directora de Educación Secundaria de la Nación, Romina Campopiano y su equipo técnico, para hablar un poco de las transformaciones que se vienen dando en el nivel secundario y para ver el estado en el que se encuentra Mendoza, y así ver las novedades que tenemos en distintas jurisdicciones”.