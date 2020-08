Mendocino en capacitación internacional sobre tecnología china

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), liderazgo y cultura china. Estos son los pilares de la intensiva capacitación internacional de la que está participando el mendocino Ignacio Ponce (25), uno de los 40 estudiantes argentinos seleccionado para ser parte del programa “Semillas para el Futuro”; impulsado por la firma oriental Huawei. La capacitación comenzó el lunes pasado -de forma virtual-, se extenderá hasta este viernes y le permite tanto a Nacho como a los otros 39 jóvenes estudiantes acceder a visitas guiadas virtuales por la casa matriz de la firma en China; así como también participar en trainings sobre 5G, Inteligencia Artificial, internet de las cosas, ciberseguridad, economía digital, transformación digital y tendencias de la industria.

“Un profesor de la facultad nos hizo llegar la convocatoria para la aplicación. Nos mandó un archivo donde nos explicaban cómo había que participar, se especificaban los requisitos (los básicos eran saber inglés y tener un promedio de al menos 7,50 en la facultad). Yo estaba en rango en ambas cosas, por lo que pude aplicar”, relata el joven estudiante de Ingeniería Electrónica en la UTN Mendoza, y quien está cursando cuarto año.

Ya preseleccionados, los jóvenes aspirantes debieron encarar un proyecto de investigación vinculado a las telecomunicaciones, su incidencia en la sociedad en general y -de forma particular- en Argentina; así como también alternativas para colaborar en el mejoramiento de estas herramientas. “Mi trabajo se centró en la forma en que las telecomunicaciones afectan a la sociedad, y para ello nombré y me detuve en varios aspectos. Uno de ellos fue la internet de las cosas, y también el manejo industrial o la telemedicina. Parte del proyecto consistía en hacer un video para las redes sociales; y precisamente en la última parte del video me centré en cómo nos afecta a nivel nacional la realidad de las telecomunicaciones. Para hacerlo, puse de ejemplo el hecho de que 20% de los estudiantes no cuenta con internet y no puede acceder a clases en el contexto de pandemia y clases virtuales”, se explaya el joven.

Cada uno de los aspirantes trabajó de forma individual en su proyecto, y el desarrollo abarcó gran parte del mes de julio. Según indicó el joven mendocino, fueron más de 300 los estudiantes universitarios de todo el país que participaron de la convocatoria; donde finalmente se seleccionó a 40. Además de mendocinos, participaron estudiantes de 18 instituciones diferentes de Córdoba, Chaco, Tucumán, Salta, La Rioja, Santa Fe y Buenos Aires.

La capacitación

Durante cinco días -habiendo comenzado el lunes pasado y terminando mañana- y de forma virtual, Ponce debe cumplir con determinados trabajos y metas. “Se trata de una semana hábil (cinco días) de curso intensivo. Tenemos que cumplir ciertas pautas para poder graduarnos, como son asistir a las sesiones en vivo y aprobar los cursos. Las charlas en vivo tienen horarios fijos que debemos cumplir, mientras que los trabajos los podemos completar y presentar cuando vamos teniendo tiempo”, detalla el futuro ingeniero electrónico.

La capacitación se brinda por medio de una plataforma específica desarrollada por Huawei, y está centrada en las temáticas concretamente técnicas como son tecnología 5G, Inteligencia Artificial, computación en la nube y ciberseguridad; pero también en valores y habilidades, como son el liderazgo, el trabajo en equipo, la gestión intercultural y estratégica, la diversidad y aspectos ligados a la economía.

“Nunca estuve muy seguro sobre qué rama seguir de la Ingeniería Electrónica. De hecho, ahora en cuarto y quinto año quería ir definiendo a qué dedicarme específicamente. Y la verdad es que el hecho de estar cursando esta capacitación, me da un panorama más amplio sobre las telecomunicaciones, la transferencia de datos y la transmisión inalámbrica de datos”, sintetiza Ponce; y asegura que está sacando el mayor provecho a semejante oportunidad.

Además de la capacitación que ya están recibiendo, los participantes quedaron ya preseleccionados para la edición 2021 del programa, cuya esencia es ofrecer 10 becas educativas para capacitarse en China. Esto siempre y cuando el programa pueda implementarse de forma presencial y los estudiantes sigan cumpliendo con los requisitos de inscripción establecidos por la firma. A ello se suma además que quedarán registrados en la base de datos de la compañía para nuevas incorporaciones a futuro.

Música y videojuegos

Ignacio Ponce Montá tiene 25 años y es de El Bermejo (Guaymallén). Además de su trayectoria académica y su participación en esta distinguida capacitación; desde siempre le ha gustado la computación y todo lo referido a computadoras en general. “Eso fue lo que me llevó a inclinarme por la carrera de Ingeniería Electrónica”, confiesa.

Otra de sus pasiones es la música. Como guitarrista, integra la banda Ikaros junto a un grupo de amigos. Pero también se hace tiempo para los juegos de computadora. “Me gustan mucho. Últimamente he estado jugando la serie Far Cry, y también Warzone”, enumera Nacho.