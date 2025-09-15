McDonald's Run en Mendoza: una marea rosa de 1.600 mujeres, familias en las veredas e historias de superación

El Parque Cívico de Mendoza fue punto de encuentro de equipos de running, periodistas, personalidades e influencers, con conducción en escenario de Ornella Ferrara y Leandro “Chino” Leunis, y entrada en calor a cargo de Juli Puente y Belén Casetta. En la clasificación general, Lorena Cuello ganó los 10K y Dana Herrera se quedó con los 5K.
Postales de una mañana inolvidable
Todas en carrera, entusiasmadas con su desafío personal.
Celeste Laciar/ Diario Los Andes
Declarada de interés municipal en Mendoza, la carrera tuvo un largada puntual, a las 9, y el circuito urbano ofreció postales de avenidas icónicas teñidas de rosa. En las veredas, familias completas alentaron con carteles y banderitas; hubo chicos en bicicleta siguiendo a sus mamás, abuelos con mate en mano y ese grito de aliento justo antes de la recta final. El aplauso en la llegada se volvió un ritual compartido: medalla al cuello, foto grupal y promesa de próxima meta.
Bajo el lema "Desafiate", la carrera propuso a las mujeres a ponerse en movimiento, a correr, a superarse y disfrutar de una gran experiencia. Con el respaldo de Arcos Dorados, bajo la gestión integral de AM logística, y aliados como SportClub, Stanley, Benedictino y demás marcas, este encuentro se llenó de abrazos en la meta, debutantes, regresos después de lesiones y equipos que llegaron desde distintas provincias hicieron de la mañana una fiesta de comunidad y bienestar.
La tribuna familiar, el corazón del evento
El pulso emotivo de la mañana se apoyó en esa tribuna familiar que sostuvo a cada participante. Se vieron parejas marcando parciales desde la vereda, hijas e hijos corriendo unos metros para entrar a la par en los últimos pasos, y amigas que se convirtieron en equipo de apoyo con agua, toallas y palabras de aliento. En más de una cuadra, vecinos se sumaron espontáneamente, transformando el recorrido en una cadena de motivación.
Abuelos, padres e hijos alentaron con carteles caseros en cada esquina.
Celeste Laciar/ Los Andes
Historias de superación que inspiran
La McDonald’s Run dejó un ramillete de historias inspiradoras: debutantes que se animaron a su primer 5K, corredoras que volvieron a las calles tras una lesión, mujeres que compatibilizaron entrenamiento con maternidad reciente —incluso empujando cochecitos— y grupos que viajaron desde distintos departamentos y provincias para acompañarse. Entre las participantes también hubo periodistas y personalidades locales que decidieron contar la carrera desde adentro, y equipos de running que celebraron objetivos colectivos, recordando que el desafío es propio pero el festejo es compartido.
Presencias que sumaron energía
La conducción de Ornella Ferrara y el “Chino” Leunis le dio ritmo a la mañana y contuvo los momentos clave en la previa y la premiación. La activación inicial quedó en manos de Juli Puente y Belén Casetta, que guiaron la entrada en calor con consignas de movimiento, respiración y disfrute; un empujón anímico que se notó en la largada.
La McDonald’s Run dejó momentos que emocionan: debutantes, regresos y equipos que llegaron de distintas provincias. Repasá la galería con las imágenes más destacadas.
Gisela Grangetto, Fer Mayo y Cinthia Salinas, de Cerunning.
Celeste Laciar/ Los Andes
Jesica Gastaldi y Natalia Hernandorena, de AP Run, de Río Cuarto, Córdoba.
Celeste Laciar/ Los Andes
Laurita Rez Masud, feliz con su logro.
Celeste Laciar/ Los Andes
Nora Aparicio, con su medalla por su participación en la categoría mayor 60.
Celeste Laciar/ Los Andes
Adriana Miranda y Mariano Rodríguez, de AM Logística, muy contentos por los resultados del evento.
Celeste Laciar/ Diario Los Andes
Axel Maldonado, gerente comercial de Los Andes, y Romina Piva, acompañando esta gran fiesta del deporte.
Celeste Laciar/ Diario Los Andes
Juli Puente con un grupo de corredoras fans.
Celeste Laciar/ Los Andes
El equipo de Jagger Fitness Mza celebrando sus logros en la carrera.
Celeste Laciar/ Los Andes
La periodista Ceci Ranua acompañado por su esposo, Toto Iannizzotto.save
Celeste Laciar/ Los Andes
Mery Palma celebró los óptimos resultados logrados en su carrera.
Celeste Laciar/Los Andes
Clari Ceschin calificó su participación como el "logro de un objetivo personal".
Celeste Laciar/ Los Andes
Celeste Laciar/ Los Andes
Celeste Laciar/ Los Andes
Ganadoras y espíritu deportivo
En 10K, Lorena Cuello se llevó el primer puesto; en 5K, la victoria fue de Dana Herrera. Más allá del podio, la escena fue una celebración de los valores que promueve el running: superación personal, trabajo en equipo y vida activa. La organización —con puestos de hidratación, servicio médico, chip de cronometraje y kit para cada participante— redondeó una experiencia cuidada de principio a fin.
Lorena Cuello, Elisa Noelia Abarca y Pamela Araneo, felices ganadoras de la jornada en la categoría 10K.
Celeste Laciar/ Los Andes
Lo que viene
La McDonald’s Run seguirá su calendario con la edición de Buenos Aires (San Isidro), con recorridos de 5K y 10K. Una nueva oportunidad para que más mujeres se sumen a la marea rosa y compartan metas con sus afectos.