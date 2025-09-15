McDonald's Run en Mendoza: una marea rosa de 1.600 mujeres, familias en las veredas e historias de superación

Este domingo, la McDonald’s Run debutó en Mendoza con 1.600 corredoras y un clima de fiesta de running y bienestar .

El Parque Cívico de Mendoza fue punto de encuentro de equipos de running, periodistas, personalidades e influencers, con conducción en escenario de Ornella Ferrara y Leandro “Chino” Leunis, y entrada en calor a cargo de Juli Puente y Belén Casetta. En la clasificación general, Lorena Cuello ganó los 10K y Dana Herrera se quedó con los 5K.

Postales de una mañana inolvidable MC RUN- 2 Todas en carrera, entusiasmadas con su desafío personal. Celeste Laciar/ Diario Los Andes Declarada de interés municipal en Mendoza, la carrera tuvo un largada puntual, a las 9, y el circuito urbano ofreció postales de avenidas icónicas teñidas de rosa. En las veredas, familias completas alentaron con carteles y banderitas; hubo chicos en bicicleta siguiendo a sus mamás, abuelos con mate en mano y ese grito de aliento justo antes de la recta final. El aplauso en la llegada se volvió un ritual compartido: medalla al cuello, foto grupal y promesa de próxima meta.

Bajo el lema "Desafiate", la carrera propuso a las mujeres a ponerse en movimiento, a correr, a superarse y disfrutar de una gran experiencia. Con el respaldo de Arcos Dorados, bajo la gestión integral de AM logística, y aliados como SportClub, Stanley, Benedictino y demás marcas, este encuentro se llenó de abrazos en la meta, debutantes, regresos después de lesiones y equipos que llegaron desde distintas provincias hicieron de la mañana una fiesta de comunidad y bienestar.

La tribuna familiar, el corazón del evento El pulso emotivo de la mañana se apoyó en esa tribuna familiar que sostuvo a cada participante. Se vieron parejas marcando parciales desde la vereda, hijas e hijos corriendo unos metros para entrar a la par en los últimos pasos, y amigas que se convirtieron en equipo de apoyo con agua, toallas y palabras de aliento. En más de una cuadra, vecinos se sumaron espontáneamente, transformando el recorrido en una cadena de motivación.

MC RUN-4 Abuelos, padres e hijos alentaron con carteles caseros en cada esquina. Celeste Laciar/ Los Andes Historias de superación que inspiran La McDonald’s Run dejó un ramillete de historias inspiradoras: debutantes que se animaron a su primer 5K, corredoras que volvieron a las calles tras una lesión, mujeres que compatibilizaron entrenamiento con maternidad reciente —incluso empujando cochecitos— y grupos que viajaron desde distintos departamentos y provincias para acompañarse. Entre las participantes también hubo periodistas y personalidades locales que decidieron contar la carrera desde adentro, y equipos de running que celebraron objetivos colectivos, recordando que el desafío es propio pero el festejo es compartido.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Andes Diario (@losandesdiario) Presencias que sumaron energía La conducción de Ornella Ferrara y el “Chino” Leunis le dio ritmo a la mañana y contuvo los momentos clave en la previa y la premiación. La activación inicial quedó en manos de Juli Puente y Belén Casetta, que guiaron la entrada en calor con consignas de movimiento, respiración y disfrute; un empujón anímico que se notó en la largada. La McDonald’s Run dejó momentos que emocionan: debutantes, regresos y equipos que llegaron de distintas provincias. Repasá la galería con las imágenes más destacadas. MC RUN- 20 Gisela Grangetto, Fer Mayo y Cinthia Salinas, de Cerunning. Celeste Laciar/ Los Andes MC RUN_18 Jesica Gastaldi y Natalia Hernandorena, de AP Run, de Río Cuarto, Córdoba. Celeste Laciar/ Los Andes MC RUN-5 Laurita Rez Masud, feliz con su logro. Celeste Laciar/ Los Andes MC RUN-9 Nora Aparicio, con su medalla por su participación en la categoría mayor 60. Celeste Laciar/ Los Andes MC RUN- 3 Adriana Miranda y Mariano Rodríguez, de AM Logística, muy contentos por los resultados del evento. Celeste Laciar/ Diario Los Andes MC RUN- 18 Axel Maldonado, gerente comercial de Los Andes, y Romina Piva, acompañando esta gran fiesta del deporte. Celeste Laciar/ Diario Los Andes MC RUN-6 Juli Puente con un grupo de corredoras fans. Celeste Laciar/ Los Andes MC RUN- 24 El equipo de Jagger Fitness Mza celebrando sus logros en la carrera. Celeste Laciar/ Los Andes MC RUN-12 La periodista Ceci Ranua acompañado por su esposo, Toto Iannizzotto.save Celeste Laciar/ Los Andes MC RUN-13 Mery Palma celebró los óptimos resultados logrados en su carrera. Celeste Laciar/Los Andes MC RUN-16 Clari Ceschin calificó su participación como el "logro de un objetivo personal". Celeste Laciar/ Los Andes MC RUN-17 Gisela Grangetto, Fer Mayo y Cinthia Salinas, de Cerunning. Celeste Laciar/ Los Andes MC RUN- 28 El team "Vale" a full. Celeste Laciar/ Los Andes Ganadoras y espíritu deportivo En 10K, Lorena Cuello se llevó el primer puesto; en 5K, la victoria fue de Dana Herrera. Más allá del podio, la escena fue una celebración de los valores que promueve el running: superación personal, trabajo en equipo y vida activa. La organización —con puestos de hidratación, servicio médico, chip de cronometraje y kit para cada participante— redondeó una experiencia cuidada de principio a fin. MC RUN- B Lorena Cuello, Elisa Noelia Abarca y Pamela Araneo, felices ganadoras de la jornada en la categoría 10K. Celeste Laciar/ Los Andes Lo que viene La McDonald’s Run seguirá su calendario con la edición de Buenos Aires (San Isidro), con recorridos de 5K y 10K. Una nueva oportunidad para que más mujeres se sumen a la marea rosa y compartan metas con sus afectos.