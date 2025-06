Matías Longoni habló defendió al INTA en Aconcagua Radio y criticó el ajuste "sin criterio" de Milei

Longoni también fue crítico con el gobierno anterior. “El kirchnerismo, sobre todo en el último tramo del gobierno de Cristina, hizo un abuso. Metió a militantes en lugares que deberían haber ocupado científicos. Este es un error que yo le he criticado”, reconoció. Pero subrayó que eso no invalida el trabajo de los buenos profesionales que hay en el INTA: “Entraron algunos militantes, sí, pero no son la mayoría. Para nada”.

Lejos de defender una bandera política, Longoni apuntó a un problema estructural: “El kirchnerismo y Milei no son tan distintos. Hay en la clase política un profundo desprecio del Estado bien concebido. Y eso me revela. Me revelaba en tiempos del kirchnerismo y me revela ahora”.

Para Longoni, el trasfondo es aún más preocupante: la falta de un proyecto serio de desarrollo nacional. “Cualquier país que quiera desarrollarse necesita herramientas tecnológicas de cuño propio. Y más aún Argentina, cuya economía es básicamente agropecuaria. Ese proceso de desarrollo va a ser bueno para todos, porque genera divisas”, explicó. “Pero si destruimos el INTA, ¿de dónde va a salir esa tecnología? ¿La vamos a importar toda?”

En la entrevista, también hizo foco en ejemplos concretos del aporte del organismo. “Vos lo conocés porque venís bastante seguido a Mendoza, Matías, y vos ves lo que son las cosas que van surgiendo de la investigación que surgen del INTA”, le dijo uno de los conductores. Y Longoni lo confirmó con entusiasmo: “El mayor banco de germoplasma de vides está acá en el INTA Mendoza de Luján. Y si no fuera por el INTA, estas variedades no se rescatarían”.

También recordó otra experiencia positiva: “La última vez que estuve en Mendoza fui a la reunión de Tomate 2000, una organización hermosa. En los 90, los productores de tomate y los industriales, sobre todo a partir de una idea del INTA La Consulta, dijeron: ‘Hay que trabajar juntos para mejorar la productividad’. Eso es desarrollo”.

El periodista, que ha recorrido buena parte del país, contó que muchas veces son los propios trabajadores del INTA quienes agradecen la cobertura que hace su medio. “Cuando vamos por cualquier lado y nos cruzamos con alguno de ellos, te paran y te dicen: ‘Gracias a Bichos de Campo nos enteramos de lo que está sucediendo en el organismo, porque ni siquiera las propias autoridades saben bien lo que está sucediendo’”.

En esa línea, volvió a criticar el estilo de gestión del gobierno nacional. “El problema de Milei es que amenaza con echar a 1500 personas del INTA sin decir quién es bueno o quién es malo, qué sirve y qué no sirve. Es un ajuste feroz simplemente para ajustar números. La verdad, a mí no me va. Es un autoritarismo que va en contra de la cultura de mi vida”.

Consultado sobre la situación actual del Estado y la comparación con gestiones anteriores, Longoni fue contundente: “Juan Pazo hoy maneja la política agropecuaria desde la AFIP. Me recuerda a cuando Moreno y Echegaray manejaban todo desde la Secretaría de Comercio. Uno trababa exportaciones y el otro no, pero ambos tienen una mirada recaudacionista del sector. Yo quiero discutir de política agropecuaria, no solo de números”.

Y cerró con una reflexión sobre el deterioro institucional: “Hay una rendición colectiva. Tantos años de destrucción del Estado —sean kirchneristas o liberales— convirtieron al empleado público en un conservador. ‘¿Para qué me voy a calentar si siempre va a venir un político de turno que cree que la tiene más clara que nosotros?’, se preguntan. Al INTA le falta esa utopía. Y eso es lo más grave”.

