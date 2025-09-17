Masiva Marcha Federal en el Congreso Nacional para acompañar el rechazo a los vetos de Milei

Este miércoles, las calles que rodean al Congreso Nacional se llena de manifestantes. La Marcha Federal convocó a sindicatos, organizaciones políticas estudiantiles y sociales, además de jubilados que se hacen presentes para reclamar contra las últimas medidas del Gobierno.

El eje central de la protesta es el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica. La convocatoria coincide con la sesión que lleva adelante la Cámara de Diputados dentro del recinto, lo que suma tensión al clima en las inmediaciones.

La movilización cuenta con la participación de la CGT, las dos CTA y el Frente de Izquierda, entre otras agrupaciones. Los oradores apuntaron contra el ajuste y remarcaron la necesidad de sostener la organización en la calle.

“Exigimos a diputadas y diputados que rechacen el veto que clausura el sueño de miles de compatriotas. Sin presupuesto no hay universidad ni ciencia y sin ciencia ni universidad no hay futuro. Agradecemos a la sociedad argentina otra muestra extraordinaria y conmovedora de solidaridad con su Universidad pública, de compromiso con las causas justas”, expresaron durante el acto central los sectores que habían organizado la movilización.

Los universitarios expresaron que “es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo. Y para un digno hijo de una institución con esa historia, cualquier cosa está permitida excepto no defenderla. Para que las generaciones por venir puedan soñar con un futuro mejor y mas justo. Para que la Argentina que nos merecemos sea posible”.

Marcha universitaria en el Congreso Marcha Federal Universitaria, jubilados y agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales. Maximiliano Luna / NA

“La política de reducción salarial que el gobierno nacional aplica sobre el sector público afectó de manera particular y feroz al sector universitario. El propio gobierno reconoce en el decreto del veto que hay más de 110 % de diferencia negativa entre inflación e incrementos salariales y aún así niega las paritarias. La recuperación salarial exige más del 40% de incremento sobre el último mes”, expusieron.

Y advirtieron que “este ajuste deteriora las jubilaciones y también la salud de quienes trabajan en las universidades públicas por el desfinanciamiento de las obras sociales o los departamentos de salud. Hacer el trabajo propio de la actividad universitaria – docencia, investigación, extensión, administración y gestión – no sólo requiere presupuesto si no salarios acordes porque con vocación no alcanza. Este deterioro del salario, nunca antes visto con esta magnitud, afecta la calidad y excelencia académica”.

Marcha federal en el Congreso Marcha Federal Universitaria, jubilados y agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales. Maximiliano Luna / NA

El documento fue firmado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Por su parte, organizaciones de jubilados como Jubilados Insurgentes confluyeron con la Marcha Federal en la Plaza Congreso pero luego se desplazaron a Plaza de Mayo por Avenida de Mayo, como suelen hacerlo en las últimas marchas de los miércoles.

La oposición volvió a propinarle hoy una dura derrota al Gobierno al rechazar con mayorías aplastantes los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica.

La oposición celebró este miércoles el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del presidente Javier Milei sobre las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica, al advertir que “la educación y la salud pública son más fuertes”.