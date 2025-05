Martín Appiolaza en Aconcagua Radio: "El mercado no debe ser el que regule el privilegio de portación de armas"

En un contexto donde los discursos sobre la tenencia de armas suelen estar cargados de polarización, Appiolaza subrayó que “el mercado no debe ser el que regule el privilegio de portación de armas”. También hizo hincapié en la necesidad de comprender que “las armas no pueden proliferar libremente”, y advirtió: “En el ámbito internacional hay un consenso de que las armas que no son reguladas, no es que se quedan quietas en un lugar, y la Argentina tiene problemas de tráfico de armas hacia Chile”.