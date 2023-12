Malargüe anunció que no habrá Fiesta Nacional del Chivo 2024 por falta de fondos

Malargüe es uno de los departamentos que faltaba confirmar su participación en las vendimias departamentales y que finalmente confirmó que tendrá fiesta el 10 de febrero. Sin embargo la esperada Fiesta Nacional del Chivo no se realizará este año. “Hemos decidido suspender la fiesta del chivo porque estamos con dificultades financieras”, dictaminó el intendente de Malargüe electo y ex gobernador, Celso Jaque.

Desde hace varios meses los municipios mendocinos están trabajando en la organización y los presupuestos que dispondrán para esta Vendimia 2024, debido a la actual situación económica que atraviesa la provincia y el país, desde el municipio sureño ya habían informado que si se realizaban celebraciones seguramente serían austeras.

Al igual que la edición 2024 del tradicional festival Festival Rivadavia Canta al País, los eventos se suspendieron por el contexto nacional incierto y a la escasez de fondos municipales. Y en Tunuyán todavía no anuncian fecha del tradicional Festival Nacional de la Tonada.

El intendente de Malargüe Celso Jaque brindó una conferencia para hablar de la difícil situación que atraviesa el municipio (Gentileza: Prensa Municipalidad de Malargüe)

“Hemos decidido suspender la Fiesta del Chivo, no vamos a realizarla porque estamos ante una emergencia económica financiera y administrativa, sería una incongruencia hacerla porque cuesta mucho dinero que hoy no tenemos. Le hemos dicho al personal municipal que los salarios se van a pagar dentro de lo que establece la ley, que es los 5 días hábiles posteriores, porque estamos con dificultades financieras”, explicó el intendente municipal.

“Si hemos garantizado peatonales culturales, todos los sábados en la avenida San Martín, no sólo como una de manera de dar distracción a la comunidad sino para los que nos visiten y los hacedores culturales de Malargüe, para lo cual deberán escribirse en la Dirección de Cultura. Estableceremos un tarifario de lo que vamos a poder pagar a cada uno de ellos, estamos trabajando en eso, al que no les satisface lo que podemos pagar, lamentablemente no prestará el servicio”, agregó.

El intendente del sur mendocino se reunió con el Concejo Deliberante de Malargüe donde solicitó una sesión extraordinaria para el tratamiento de una nueva ordenanza debido a la delicada situación que atraviesa el departamento. “Tenemos que ver como vamos a hacer con la deuda “pinche”, es decir aquella que el municipio tendría con determinados proveedores, servicios y solicitudes que no existen. Deberíamos hacerlo en el mes de enero”, cerró Jaque.

Respecto del festejo vendimial departamental, se realizará el 10 de febrero para elegir a las representantes de Malargüe. “Un día se realizará la bendición de frutos y otro día el festejo”, comentaron desde el municipio.