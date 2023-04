Los feriantes del persa incendiado podrían trasladarse a la Alameda

La zona aledaña al Paseo La Alameda, en una construcción que tiene portón de chapa de dos alas, en calle San Martín casi intersección Barcala, sería donde se instalarían finalmente los feriantes afectados por el incendio en el mercado persa, hecho sucedido el pasado 6 de febrero y que dejó una destrucción total del predio situado en General Paz de Ciudad.

No obstante, si bien se señaló que, en principio, podría tratarse de ese lugar, a dos meses del siniestro que afectó a unas 85 familias aún no hay definiciones concretas y definitivas y los vendedores continúan a la espera, situados en la vereda del antiguo mercado, con escasos metros para mostrar la mercadería, sin baño y a la intemperie.

Mientras tanto, continúa vigente la línea de créditos y subsidios. Según pudo saberse a través de fuentes del municipio de Ciudad, obtuvieron préstamos dos feriantes de los 65 que se encuentran a la espera de recibirlos. Las autoridades de Capital aducen que las demoras tienen que ver con el tiempo que les lleva a los beneficiarios reunir la documentación requerida.

“La Municipalidad, entendiendo el problema por el que pasan los feriantes, ha decidido intervenir en acciones, algunas que le son propias y otras que no, pero de todas formas se tomó la determinación de involucrarse con la firme decisión política de acompañarlos en este proceso”, explicó Lorenzo Nieva, titular del área de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ciudad.

Según el funcionario, “se ha participado activamente en reuniones con el fin de que lleguen a algún acuerdo, que en definitiva es un acuerdo entre privados, donde la Municipalidad no tiene injerencia y no es responsable de ningún traslado. A la fecha los feriantes informan que ya tienen el listado de la gente que se iría a calle San Martín, entre Godoy Cruz y Barcala, donde se acomodarían cerca de 40 feriantes, de un total de 65 que hoy no tienen lugar físico. Otras opciones, como un predio de Godoy Cruz y España y un local en 9 de Julio y Las Heras, habrían sido descartadas por los feriantes porque no llegaron a un acuerdo comercial entre los privados”.

Y completó: “En este marco cabe destacar que la Municipalidad también ha acompañado haciendo una excepción que a la fecha quedan 40 (cuarenta) días a la Legislación vigente, permitiéndoles trabajar en la vereda del lugar donde trabajaban”.

A la espera del lugar

En diálogo con Los Andes Elizabeth Barrionuevo, de 64 años, viuda y comerciante del rubro accesorios de teléfonos celulares, con varios años de trayectoria en la feria, aseguró que la fecha de entrega del lugar donde podrán trabajar será comunicada en estos días.

“Al menos eso nos dijeron. El lugar cuenta con espacio solo para 25 locales con la posibilidad de construir 15 más”, señaló.

También cuestionó duramente a la propietaria del mercado, Paulina Sánchez, al señalar: “Tendría que darle vergüenza. No se hizo presente nunca más y solo hizo promesas. Nosotros, los tontos, le creímos”.

Cabe señalar que Sánchez, en declaraciones exclusivas a Los Andes, el mes pasado, manifestó su preocupación por haberlo perdido todo y dijo que realizó, paso a paso, los trámites pertinentes relacionados con el seguro y el traslado de los vendedores afectados a un sitio definitivo, aunque aclaró que no todo depende de ella.

A todo esto, Desarrollo Económico del municipio de Ciudad informó que los préstamos son de hasta un millón de pesos a pagar en 18 meses y con seis meses de gracia a una tasa del 24% anual.

“Los créditos no están demorados, de hecho están disponibles de hace un mes aproximadamente y los feriantes deberían solicitarlo online a través de la página de Mendoza Fiduciaria. A la fecha se registran muy pocos feriantes que han realizado el trámite”, explicó Nieva.

Los beneficiarios deben ingresar a la página web correspondiente, en el sector “Feriantes” y subir la documentación y requisitos que se exigen, entre ellos no poseer ningún tipo de deuda con la Provincia. El monto tiene un tope de un millón de pesos.

Más allá de estos créditos, se anunció una ayuda económica o subsidio del orden de los 50 mil pesos en carácter de excepcional para afrontar urgencias más inmediatas y que debe rendirse con tickets y facturas correspondientes. “Respecto al subsidio, recién está semana todos los feriantes firmaron el convenio. La semana que viene debería estar disponible el dinero”, adelantó el funcionario.

Sin embargo, una de las feriantes que prefirió no ser mencionada, aseguró que dichas ayudas aún no fueron otorgadas, salvo a dos feriantes.

Aún a la intemperie y sin baño

Lo cierto es que, en las puertas del mercado, los vendedores continúan intentando trabajar. Las condiciones no son adecuadas, aseguraron ayer, con sus mantas en las veredas.

“Es muy triste para nosotros observar todo lo que quedó Casi todos hemos perdido la totalidad de las pertenencias. Llevamos dos meses trabajando acá, como podemos, sin baño, a la intemperie. Nosotros deseamos un lugar definitivo”, amplió otra de las afectadas que prefirió no ser mencionada.

Como mucha gente, perdió incluso hasta documentación importante, además de mercadería del rubro perfumería y dinero.

“Sólo tengo un metro para exhibir lo que vendo. Pero no puedo darme el lujo de no trabajar más y menos aún de cambiar de empleo ya que hace años que estoy en esto”, sostuvo, para valorar el gesto de la mucha gente que los apoya y sigue comprando.

Más allá del trascendido de que se instalarán en La Alameda, “las imprecisiones e incertidumbre están a la orden del día”, dijo.

“El municipio de Ciudad siempre nos ayudó”

Elizabeth defendió al municipio y aclaró en diálogo con este medio que Ciudad apoyó en todo momento a los feriantes.

“Somos inquilinos de un privado, nos ayudan porque siempre hemos cumplido con nuestras tasas. Quiero aclarar que los subsidios serán otorgados cuando termine de firmar una persona que nos está faltando”, advirtió la mujer.

“Si no firma ese feriante el subsidio no sale. Insisto, la Municipalidad no tiene ninguna obligación con nosotros. Es más, saldrán de garantes para los créditos”, amplió.

“El municipio de Ciudad siempre estuvo con nosotros. Quien nos genera decepción, insisto, es la dueña del predio, que dijo que en un año armará el persa”, acotó.