Llegaron a Mendoza en tren con sus bicis y se las robaron: difunden el rostro del ladrón, quien quedó grabado

La estadía de Fernando D’Ambrosio, su esposa Jazmín y Lola (6), hija de ambos, en Mendoza no será recordada precisamente como la mejor por los tres, por desgracia. Y es que si bien la familia, oriunda de Buenos Aires, alcanzó a visitar y conocer algunos de los principales atractivos de la geografía y los paisajes locales, el miércoles al mediodía sufrieron el robo de sus dos bicicletas, rodados que siempre llevan con ellos -o llevaban- y a bordo de los que solían recorrer todos los puntos de cada provincia que visitaban.

Pero mientras almorzaban los 3 el miércoles en un local de La Alameda (Ciudad de Mendoza), dos ladrones cortaron la cadena con las que habían dejado amarradas las bicicletas en la vereda y, en menos de un minuto, las abordaron y huyeron.

Viajaron en tren desde Buenos Aires, recorrían Mendoza en bici y se las robaron: el video con el que buscan recuperarlas. Foto; Gentileza

Aunque una moza del lugar se percató de la situación, cuando Fer, Jazmín y Lola salieron a toda velocidad a la vereda, los ladrones ya estaban a -por lo menos- 3 cuadras de distancia.

“Se llevaron en un minuto el esfuerzo nuestro de tantos años. La bicicleta de mi esposa es una Volta Razz negra, con detalles en azul y rosado y con un bolso delantero. La mía es una Raleigh 2.0 Venture y tiene la silla donde llevo a mi hija. Ahora estamos rogando que se pueda viralizar para ver si podemos recuperar algo”, contó Fer a Los Andes el jueves.

Una de las cámaras de seguridad del local de la Alameda grabó las imágenes del robo. En la secuencia se ve como, primero, uno de los delincuentes se acerca y merodea la zona, intentando inspeccionar si algo pone en peligro su objetivo. Al ver que “no hay moros en la costa”, en cuestión de segundos el amigo de lo ajeno se agacha al lado de las bicicletas, corta la cadena que las sujetaban a un poste y huye pedalenado junto a un segundo ladrón, que recién entra en escena en ese momento.

“No hemos tenido noticias todavía de las bicicletas, y cada vez queda menos para que nos vayamos”, cuenta Fernando, con dejos de resignación en sus palabras. El próximo domingo, un nuevo tren parte desde Palmira con destino a Retiro, y es en él donde viajará la familia. De no producirse el milagro de recuperar las bicis, volverán más livianos de equipaje, ya que no tienen las bicis. Y con la tristeza a cuestas.

Este es el rostro de uno de los ladrones de bicicletas

Como sostiene el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Por esto mismo es que, aunque el tiempo apremie, la familia de Buenos Aires no deja de compartir el video del momento del robo y las fotos de las bicicletas sustraídas con la ilusión de poder recuperarlas. Además, piden a los usuarios de las redes sociales y a los mendocinos que estén atento a la publicación de las bicicletas en cualquier grupo de compraventa.

Llegaron en tren a Mendoza con sus bicis y se las robaron: difunden el rostro del ladrón, quien quedó grabado. Foto: Captura Video

En el video de la cámara de seguridad el local gastronómico, se ve casi de frente el momento en que el primero de los ladrones irrumpe en la zona, haciéndose el distraido. Y son esas capturas de imagen las que la familia de Buenos Aires está replicando, en simultáneo con el video.

Fernando, Jazmín y Lola salieron el viernes 14 de julio desde Retiro, en tren, y con sus bicicletas a cuesta (Lola viaja en la sillita que tiene adherida la bici de Fernando). Llegaron a Mendoza el sábado 15 de julio cerca de las 21:30 con la idea de disfrutar de los paisajes mendocinos, la amabilidad de la gente de la provincia y recorrer algunos de los puntos más emblemáticos.

Bicicleteros por naturaleza -no porque se dediquen al arreglo o a la venta de estos rodados, sino porque los apasiona pedalear y disfrutan de viajar a todos lados en este vehículo-, ni bien pisaron suelo mendocino Jazmín y Fer (con Lola en la sillita) pedalearon los más de 30 kilómetros que separan Palmira de la Ciudad de Mendoza para hospedarse en el área metropolitana.

Llegaron en tren a Mendoza con sus bicis y se las robaron: difunden el rostro del ladrón, quien quedó grabado. Foto; Gentileza

Sin embargo, su estadía en Mendoza no tuvo en desenlace que ellos esperaban. Porque a Fer, Jazmín y Lola les robaron las bicicletas antes de ayer en la Alameda. “Fue todo en menos de un minuto: cortaron las cadenas mientras comíamos, una moza nos avisó en el momento y, cuando salimos, vimos que ya estaban a más de 3 cuadras”, contó Fernando D’Ambrosio a Los Andes.

La familia ya ha recorrido Tucumán y Entre Ríos con esta misma modalidad -llegan en tren y allí se encargan de recorrer todo en las bicis-, y estaban disfrutando de Mendoza. Pero el miércoles al mediodía les robaron las bicicletas prácticamente en sus caras.

Llegaron en tren a Mendoza con sus bicis y se las robaron: difunden el rostro del ladrón, quien quedó grabado. Foto; Gentileza

La descripción de las bicis

Las bicis robadas son Volta Razz negra, con detalles en azul y rosado y bolso delantero, y una Raleigh 2.0 Venture con silla para niños detrás.

Entre los detalles más distintivos de los dos rodados se destacan los precintos que les colocaron a los rodados cuando viajaron en tren a Tucumán, y que son muy difíciles de quitarles. La Volta Razz de Jazmín lo tiene en el caño del asiento, mientras que la Raleigh lo tiene en el cuadro. Pa pareja también ruega a los hipotéticos compradores que estén atentos a esto.

Llegaron en tren a Mendoza con sus bicis y se las robaron: difunden el rostro del ladrón, quien quedó grabado. Foto; Gentileza

“Las bicis eran y son nuestra movilidad, la manera en que nos manejamos. Son todo para nosotros. Y perdimos, además, las herramientas y todo el equipamiento que teníamos en los bolsos delanteros”, resumió la familia.

Llegaron en tren a Mendoza con sus bicis y se las robaron: difunden el rostro del ladrón, quien quedó grabado. Foto; Gentileza

Video: así fue el robo

Fernando, Jazmín y Lola tienen pasaje de vuelta para el próximo domingo, 30 de julio. Por esto mismo es que la búsqueda de las bicicletas transcurre a contrarreloj.

Durante el mediodía del miércoles, cerca de las 14, la familia llegó a un local gastronómico ubicado en La Alameda. En el lugar ya habían comido entre 3 y 4 veces, por lo que conocían la zona, y el plan era hacer una breve pausa para continuar pedaleando y visitando distintos atractivos mendocinos. Hasta el momento habían visitado una bodega, la casa histórica de San Martín y otros paisajes inolvidables de Mendoza. Ayer, además, sumaron la siempre atractiva Alta Montaña.

Sin embargo, mientras estaban almorzando el miércoles, escucharon que una moza del lugar gritaba que se estaban robando las bicicletas. Toda la secuencia se dio en menos de un minuto, y cuando los turistas salieron a la verdea, los ladrones ya estaban lejos.

Llegaron en tren a Mendoza con sus bicis y se las robaron: difunden el rostro del ladrón, quien quedó grabado. Foto; Gentileza

Los cicloturistas deben regresar a Buenos Aires en el tren que parte este domingo, 30 de julio, desde Palmira. Sin sus bicis, la Policía Turística les ha ofrecido llevarlos hasta la estación para, ya allí, poder abordar el tren con destino a Retiro.

Sin embargo, son optimistas ante cualquier dato que pueda serles de utilidad para recuperar las bicicleta -equipadas para viajar-. Quien las vea a la venta o sepa algo, puede comunicarse al 911 o al celular de Fernando (5491164509596).