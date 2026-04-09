Llega el eclipse solar anular y una ciudad argentina será la "mejor del mundo" para verlo: cuándo el día se convertirá en noche

La provincia de Chubut , bajo el cielo de Esquel y Trevelin , ya se prepara y espera por el Eclipse Solar Anular que tendrá lugar el próximo 6 de febrero de 2027 . Se trata de un evento impactante a nivel mundial, ya que según expertos, no se volverá a repetir con esta nitidez hasta el año 2048.

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La presentación oficial del evento se realizó en la Casa del Chubut en Buenos Aires, encabezada por la Subsecretaría de Turismo de Esquel. Allí, el guía especializado en astroturismo Pablo Gerez confirmó que la zona será el " mejor lugar del mundo " para observar el fenómeno conocido como "Anillo de Fuego" .

A diferencia de un eclipse total, en uno anular la Luna se encuentra en su punto más alejado de la Tierra . Al interponerse con el Sol, no logra cubrir el disco solar por completo, dejando visible un anillo de luz brillante.

En la zona de Esquel, el fenómeno tendrá una duración total de 3 horas y 12 minutos en su fase parcial, pero en el momento de su la etapa anular, durará 7 minutos y 31 segundos .

La trayectoria que tendrá el eclipse anular solar en 2027.

Las autoridades detallaron las razones fundamentales por lo que la provincia será un escenario privilegiado para observar el evento astronómico.

El eclipse (su franja central de la sobra) cruzará apenas a 10 km de Esquel y a 500 metros de la Estación Nahuelpan. "Por la zona de Esquel y Trevelin pasará la franja central cuando la Luna proyecte la sombra sobre la superficie de la Tierra. El trayecto del eclipse cruzará exactamente por Esquel, Trevelin, Nahuelpan y parte del Área Natural Protegida Piedra Parada", precisó Gerez.

ecplipse solar lunar Por qué Esquel es el mejor lugar del mundo para este eclipse.

A diferencia de la Costa Atlántica, la cordillera chubutense en un lugar de escasa actividad industrial y menor contaminación lumínica por lo que ofrece una excelente visibilidad. Además, cuenta con una calidad "clase mundial" en cuanto a la pureza de sus cielos con noches estrelladas y oscuridad profunda.

Además, la observación se dará en un espléndido entorno natural, entre la estepa patagónica y el bosque andino, con el Parque Nacional Los Alerces (Patrimonio de la Humanidad) como telón de fondo.

chubut ecplipse Presentación Eclipse Solar Anular 2027. Casa del Chubut

La ciudad cuenta con una red de servicios gastronómicos y de alojamiento preparada para la alta demanda estival.

Lugares clave para observar el eclipse

Para los turistas y científicos que planean viajar, se señalaron puntos estratégicos donde el "anillo" se verá a la perfección:

Estación Nahuelpan: Situada a 20 km de Esquel, es donde llega el tren La Trochita . La trayectoria central pasa casi por encima de la estación.

Situada a 20 km de Esquel, es donde llega el tren . La trayectoria central pasa casi por encima de la estación. Reserva Laguna La Zeta: A solo 4 km de la ciudad, ideal para combinar la observación con actividades de kayak y montaña.

A solo 4 km de la ciudad, ideal para combinar la observación con actividades de kayak y montaña. Ruta 259: El camino que une Esquel con Trevelin permitirá ver el anillo de fuego en su forma más simétrica.

El camino que une Esquel con Trevelin permitirá ver el anillo de fuego en su forma más simétrica. Piedra Parada: A 125 km, este Monumento Natural ofrece un escenario volcánico de millones de años para potenciar la experiencia.

chubut esquel La estación Nahuelpan, A 20 kilómetros de Esquel, este sitio es uno de los más precisos para observar el eclipse, ya que la trayectoria exacta se encuentra a 500 metros de la Estación Nahuelpan, a donde arriba La Trochita.

Se espera que para el próximo verano, fotógrafos, científicos, turistas y "cazadores de eclipses" de todo el mundo comiencen a agotar las reservas en la provincia. El Gobierno provincial anticipó que habrá un gran despliegue organizativo.