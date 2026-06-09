9 de junio de 2026 - 12:40

Es oficial: estas serán las 6 localidades elegidas para observar el eclipse total de Sol de 2026

La planificación definitiva busca evitar aglomeraciones masivas mediante una red de espacios evaluados por su accesibilidad y condiciones óptimas de visibilidad.

Eclipse solar 2026: estas son las localidades que podrán presenciar este espectáculo astronómico.&nbsp;

Eclipse solar 2026: estas son las localidades que podrán presenciar este espectáculo astronómico. 

Foto:

Por Cristian Reta

El evento astronómico más relevante de las últimas décadas será el Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 y las autoridades han definido los emplazamientos recomendados para seguir la totalidad del fenómeno. Esta red garantiza una observación segura y distribuida, considerando factores técnicos y de protección ambiental para recibir a los miles de visitantes previstos durante la jornada estival en las localidades donde el fenómeno será mas visible.

Leé además

vuelve el ford falcon: asi es la version 2027 del clasico que marco una epoca

Vuelve el Ford Falcon: así es la versión 2027 del clásico que marcó una época

Por Ignacio Alvarado
las cascaras de palta que pensabas tirar, son un tesoro: 3 formas de reutilizarlas creativamente

Las cáscaras de palta que pensabas tirar, son un tesoro: 3 formas de reutilizarlas creativamente

Por Ignacio Alvarado

La selección de estos lugares responde a un análisis exhaustivo de seguridad, capacidad de acogida y disponibilidad de servicios. Se busca canalizar el flujo de público hacia áreas con comunicaciones adecuadas, evitando la saturación de entornos naturales sensibles que permanecerán cerrados o con accesos limitados por motivos de protección del suelo durante la jornada.

image

Designación de enclaves oficiales en la provincia de Palencia

La Junta de Castilla y León de España ha validado seis puntos estratégicos en la provincia de Palencia: la capital, específicamente en el cerro del Otero, Herrera de Pisuerga, Saldaña, Osorno la Mayor, Paredes de Nava y Ledigos. Esta red combina entornos urbanos con áreas rurales para diversificar la oferta turística y científica de la región.

Un detalle logístico fundamental es la restricción en el monte El Viejo. Por razones de seguridad y cuidado ambiental, no se permitirá el ingreso de público a este espacio tradicional durante la jornada del eclipse. En su lugar, el entorno del Cristo del Otero se posiciona como la referencia principal para los observadores locales.

image

Un punto de encuentro entre científicos de distintos países

El fenómeno trasciende lo recreativo. En el cerro del Otero se llevará a cabo un ensayo general del proyecto NATE, que involucra a científicos y estudiantes de España, Marruecos y Estados Unidos. Este despliegue servirá como preparación técnica para la ambiciosa campaña astronómica que se desarrollará en el norte de África durante el año 2027.

Aunque la franja de totalidad cubre todo el territorio provincial, la línea de centralidad marca los puntos de mayor duración. Localidades como Pino del Río, Acera de la Vega y Osorno integran este selecto grupo donde la cobertura del Sol será absoluta y mucho más prolongada según los mapas del Grupo de Trabajo Eclipse 2026.

image

Las autoridades concretarán los planes de movilidad y estacionamiento definitivos en las próximas semanas conforme se aproxime la fecha. Se recomienda a los asistentes informarse sobre las condiciones de acceso finales para asegurar una experiencia fluida durante el mediodía del 12 de agosto en estos emplazamientos oficiales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así podría verse el túnel que conecte a Chile y Argentina bajo la Cordillera de los Andes.

Construirán un túnel de 14 km bajo la Cordillera de los Andes: el objetivo es conectar Argentina y Chile

Por Cristian Reta
Estados Unidos lanzará un servicio premium para acelerar las visas por 750 dólares adicionales.

Visa exprés de Estados Unidos: el nuevo servicio que acelera el trámite con un recargo especial

Por Redacción Mundo
Brusco cambio en el tiempo según meteorólogos.

Se viene un fuerte cambio de tiempo el jueves: tormentas, granizo y lluvias intensas amenazan a estas regiones

Por Cristian Reta
Jóvenes empleados llevaron a este emprededor a la quiebra. Descubrí por qué. 

Una carnicería cerró sus puertas porque muchos empleados querían "trabajar el 80% pero cobrar el 100%"

Por Cristian Reta