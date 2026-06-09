Es oficial: estas serán las 6 localidades elegidas para observar el eclipse total de Sol de 2026

El evento astronómico más relevante de las últimas décadas será el Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 y las autoridades han definido los emplazamientos recomendados para seguir la totalidad del fenómeno. Esta red garantiza una observación segura y distribuida, considerando factores técnicos y de protección ambiental para recibir a los miles de visitantes previstos durante la jornada estival en las localidades donde el fenómeno será mas visible.

La selección de estos lugares responde a un análisis exhaustivo de seguridad, capacidad de acogida y disponibilidad de servicios . Se busca canalizar el flujo de público hacia áreas con comunicaciones adecuadas, evitando la saturación de entornos naturales sensibles que permanecerán cerrados o con accesos limitados por motivos de protección del suelo durante la jornada.

La Junta de Castilla y León de España ha validado seis puntos estratégicos en la provincia de Palencia: la capital, específicamente en el cerro del Otero, Herrera de Pisuerga, Saldaña, Osorno la Mayor, Paredes de Nava y Ledigos. Esta red combina entornos urbanos con áreas rurales para diversificar la oferta turística y científica de la región.

Un detalle logístico fundamental es la restricción en el monte El Viejo. Por razones de seguridad y cuidado ambiental, no se permitirá el ingreso de público a este espacio tradicional durante la jornada del eclipse. En su lugar, el entorno del Cristo del Otero se posiciona como la referencia principal para los observadores locales.

image

Un punto de encuentro entre científicos de distintos países

El fenómeno trasciende lo recreativo. En el cerro del Otero se llevará a cabo un ensayo general del proyecto NATE, que involucra a científicos y estudiantes de España, Marruecos y Estados Unidos. Este despliegue servirá como preparación técnica para la ambiciosa campaña astronómica que se desarrollará en el norte de África durante el año 2027.

Aunque la franja de totalidad cubre todo el territorio provincial, la línea de centralidad marca los puntos de mayor duración. Localidades como Pino del Río, Acera de la Vega y Osorno integran este selecto grupo donde la cobertura del Sol será absoluta y mucho más prolongada según los mapas del Grupo de Trabajo Eclipse 2026.

image

Las autoridades concretarán los planes de movilidad y estacionamiento definitivos en las próximas semanas conforme se aproxime la fecha. Se recomienda a los asistentes informarse sobre las condiciones de acceso finales para asegurar una experiencia fluida durante el mediodía del 12 de agosto en estos emplazamientos oficiales.