Le robó el perro a un indigente, lo contó en Twitter como un acto heroico y fue condenada en las redes

Una joven se apoderó de la mascota de una persona en situación de calle en Palermo, el pasado sábado en la Ciudad de Buenos Aires y lo dio a conocer en Twitter. Su mensaje fue repudiado en las redes y el indigente al que le sacó el animal le sigue pidiendo que se lo devuelva, en medio de las críticas y el revuelo, porque la mujer tuvo que cerrar su cuenta en la red social del pajarito.

“Recoleta, un chabón muy en cualquiera arrastrando un cachorrito con correa, le ofrecí comprárselo y me dijo que ni por un auto lo da. Hace cinco metros y vemos que al cachorro se le suelta la correa. El no se dio cuenta, lo agarré y salí corriendo”, escribió en Twitter y enseguida llegó el aluvión de mensajes en repudio a su actitud.

En Palermo, una joven le robó una mascota a una persona en situación de calle y lo compartió en las redes, donde llovieron comentarios negativos por su actitud.

Enseguida, el caso llegó a la televisión porque se contactaron con el hombre en situación de calle, que contó que hacía poco había perdido el trabajo y por eso vivía en la vía pública, pero que no lo descuidaba al can.

En diálogo con Crónica, Agustín -el hombre al que le robaron el perro- confesó: “A mí me lo regalaron, hace 30 días lo tengo, estoy muy triste por esto. Yo estoy en situación de calle pero lo cuido mucho”, dijo.

Asimismo, desmintió que lo maltratara, contó que come con él, que es su compañero y que desde que se lo llevó no lo para de buscar, aunque no puede encontrarlo. También, que hizo la denuncia.

“Otros chetos me ofrecieron plata por mi perrito, ya estoy cansado. Ella es una ladrona, debería estar en el calabozo ¿Porqué tenía que sacarme el perro?”, se preguntó.

El caso generó una fuerte polémica en las redes sociales y el damnificado se ganó el apoyo, de quienes lo vieron como una total injusticia.