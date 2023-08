Lázaro: el chico que se levantó, le ganó al cáncer y hoy recolecta juguetes para niños del Notti

Lázaro Manresa Manzur tiene 15 años, es estudiante de la escuela Julia Silva de Cejas de Vista Flores, Tunuyán, y todavía recuerda sus difíciles días en el Hospital Notti, cuando luchaba contra una leucemia linfoblástica aguda.

Tenía apenas 10 años y hoy, rememora, debía ser fuerte para enfrentar un tratamiento invasivo y prolongado. Lázaro no era el único: en el hospital muchos chicos estaban en su misma situación.

Lo cierto es que hoy, sano, recuperado y sonriente, eligió no quedarse solamente con aquel duro recuerdo, sino que decidió poner manos a la obra para que ningún niño internado en el Notti se quede sin su regalo del Día del Niño.

Así, con la ayuda de sus compañeros de escuela, Lázaro comenzó a reunir juguetes y cosas ricas para la asociación Traspasar, una entidad que trabaja a pulmón dedicada a brindar apoyo y contención a familias y niños que llevan a cabo tratamientos oncológicos. Si bien el área de trabajo es el Hospital Notti, debido a que se trata del principal centro oncológico de la región de Cuyo, su ámbito trasciende a toda la sociedad brindando soluciones puntuales a las familias, procurando beneficios y recursos y gestionando distintas ayudas a los padres que encuentran obstáculos.

“Vayamos a sacar sonrisas y mucho más. Tu ayuda hará feliz a un niño y a su familia. Podés colaborar con juguetes nuevos y golosinas para el sector de Oncología del Notti”, reza el flyer que circula en estos días, con el nombre y el teléfono de Lázaro. Para las donaciones hay tiempo hasta este miércoles 9 de agosto.

“A los 10 años me diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Mi vida en el hospital fue difícil ya que estuve lejos de mi familia y amigos. Además, tuve que ser sometido a un tratamiento muy invasivo y tratar de ser fuerte para soportar los efectos que estos producen”, recuerda Lázaro, en diálogo con Los Andes.

La enfermedad lo llevó a permanecer en el sector de terapia intensiva por 10 días debido a que contrajo una neumonía bilateral con derrame pleural.

“Gracias a Dios, al increíble equipo médico del hospital Notti y al amor de mi familia pude salir adelante. Logré finalizar al pie de la letra el tratamiento hasta que logré hacer mi última sesión de quimioterapia”, evoca Lázaro, desde su Vista Flores natal.

La situación de Lázaro tampoco resultó fácil a nivel familiar, ya que sus padres debieron mudarse a la Ciudad de Mendoza. En su localidad quedaban sus hermanas Rufina y Tiziana.

Desde aquel día en que se tomó la fotografía con una sonrisa de oreja a oreja y un cartel que rezaba “Mi última quimio”, la vida de Lázaro dio un vuelco para bien. Claro que aún debe acudir periódicamente al hospital para someterse a los controles de rutina.

Imagen de cuando el adolescente solidario dio por concluido su tratamiento.

Eso sí: espera ansioso el 29 de septiembre próximo, cuando, luego de cinco años del episodio, le den definitivamente el alta médica.

–¿Qué mensaje les das a los chicos que están en la situación que padeciste vos unos años atrás?

–Que a pesar de los altos y bajos que se sufren en una enfermedad de este tipo les aconsejo que no bajen los brazos, que sigan luchando y se aferren al amor de su sfamilias.

–¿Qué enseñanza te dejó la leucemia?

– Aprendí tras sufrir esta enfermedad que las cosas materiales y el dinero no valen nada, que lo más importante en el mundo es tener salud. También aprendí a ponerme en el lugar del otro y a no juzgar a nadie porque nunca sabemos la situación que puede estar atravesando la otra persona.

El adolescente junto con su grupo de compañeros, quienes lo ayudan en su tarea solidaria.

–¿Cómo surge la idea de la colecta de juguetes?

– La idea de la colecta surge a través de la necesidad de ayudar a Mercedes Carrión, fundadora de la asociación Traspasar. Yo fui uno de esos niños que alguna vez necesitó un juguete para tener una sonrisa en la cara. Y no solo eso, sino que también conocí muchos chicos que no se podían permitir tener un juguete nuevo, entre otras cosas. Ahora que estoy afuera del hospital creo que es el momento de lograr juntar una cantidad considerable de juguetes nuevos para los niños del sector oncológico del hospital Notti tengan su regalo. Me encantaría poder contagiar mi entusiasmo a otras personas y que se animen a donar, que se acerquen a entregar los juguetes.

–¿Te acercaste solo a la asociación Traspasar o alguien te pidió colaborar?

–Nadie me contactó, yo sabía que todos los años se hace esta colecta y esta vez decidí hacerla más pública respecto de otros años. Los juguetes los acercaré yo mismo este jueves 10 de agosto aprovechando que viajo con mi papá a la ciudad de Mendoza. Se los entregaré a la fundadora de la asociación, quien está acostumbrada a realizar este tipo de campañas. Quiero agradecer a mis compañeros del colegio Julia Silva de Cejas por haberme ayudado a reunir donaciones.

Una exponente de resiliencia y superación

En una entrevista realizada por este medio a Mercedes Carrión en 2021, esta relató cómo creó la Asociación Traspasar que tiene ya muchos años de trayectoria en Mendoza y ayudó –y aún lo sigue haciendo– a un sinnúmero de familias.

“Cuando Camila murió sentí que me quemaba”, graficó, al evocar aquel 26 de enero de 2010 cuando su única hija, que tenía siete años, no pudo superar un cáncer.

Sin embargo, cuando pudo ponerse de pie, sintió que mirando hacia el costado no iba a resolver la situación de muchísimos niños que luchaban al igual que Camila en el Hospital Notti.

Y así decidió fundar la asociación sin fines de lucro Traspasar, que trabaja en la lucha contra el cáncer infantil y que siempre necesita voluntarios para sumarse a su proyecto.

Bajo el lema “Tenemos la certeza absoluta de que el amor traspasa”, Mercedes, que tiene 42 años y es empleada administrativa, recordó que hace 13 años camina los pasillos del Notti sumando historias difíciles.

“Desde que fundé la asociación siento que vamos por buen camino y que seguiremos luchando cada día para que nuestros niños y sus familias puedan transitar estar enfermedad sabiendo que no están solos”, reflexionó, para señalar que cuando uno conoce esta realidad es imposible mirar para el otro lado.

“La decisión no solo fue quedarme con lo vivido sino transformar dolor en amor”, reiteró. El mensaje, dijo, es honrar la vida de Camila y de cada uno de los que no tuvieron la oportunidad de vivir. Y la mejor manera de vivirla es poner la suya a disposición de otros, advirtió.

Para posibilitar la ayuda, se brinda apoyo económico que se materializa de distintas maneras, como la compra de medicación; traslados; instalación de televisores y de wifi en espacios donde se realiza la quimioterapia; ambientación de salas de espera y refacción de viviendas para que los niños tengan mejor calidad de vida.

También se apoya la nutrición de los niños enfermos, así como la gestión de la vianda para sus padres o adquirir camas para que los familiares descansen mientras acompañan a sus hijos. Además, la asociación brinda contención emocional, algo clave para la recuperación.

Hoy, cada segundo libre del día lo vuelca en esta loable iniciativa. El trabajo que se realiza es voluntario y por eso invitó a quienes deseen sumarse a esta lucha. “La labor de cada una de las personas que integran este proyecto contribuye a lograr grandes soluciones. Hoy trabajamos desde una habitación, por eso uno de nuestros sueños es contar algún día con la sede propia”, dijo la mujer. El contacto de Mercedes Carrión es 261 3643707.

Para donar juguetes

Lázaro Manresa 2622693438 / Mariam Esper 2622656125 / Lola Vicencio 2622630962