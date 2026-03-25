La jornada en el hospital Lagomaggiore arrancó ajetreada y complicada para los usuarios que necesitaban conseguir un turno.

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Una larga fila se conformó a lo largo de varias cuadras porque necesitaban obtener un turno para alguna especialidad . Algunos habían llegado a las 4 de la mañana y permanecían en el lugar al mediodía , bastante lejos de la puerta de ingreso aún.

Empleados del hospital dijeron que esto no era habitual mientras que algunos usuarios contaron que ya les había pasado .

Largas filas y más de 7 horas de espera en el hospital Lagomaggiore por un turno médico

Según relataron quienes permanecían en la fila, el problema fue el colapso del sistema de asignación de turnos a través de WhatsApp . Tal cual contaron, dejó de responder, lo cual generó un cuello de botella dado que los días 25 es cuando se abre la planilla para la asignación de los turnos para todo el mes .

Como consecuencia de esto la gente debió volcarse masivamente al efector para asegurarse un turno . Sin embargo, varios contaron que mientras esperaban les informaron que para varias especialidades ya no quedaban , por lo que la opción es volver a fines de abril.

Cola Lagomaggiore 6 Largas filas y más de 7 horas de espera en el hospital Lagomaggiore por un turno médico Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Al mediodía había gente que llevaba 7 horas y media de pie en la calle.

Pasado el mediodía, ya cansados de la espera de horas, al rayo del sol, sin baño ni lugar donde sentarse, comenzaron a quejarse y manifestarse con aplausos.

El esfuerzo por obtener un turno

Algunos debieron viajar desde lejos y pagar traslados, cuando están en condiciones de vulnerabilidad económica y dijeron que es algo que les ha pasado antes. Es que señalan que los turnos se asignan una vez por mes y que se terminan rápidamente por lo cual deben volver a intentar al mes siguiente lo cual ha implicado que muchos deban esperar varios meses para lograr atenderse.

Es el caso de una de las usuarias que relató que necesita operarse la rodilla, un problema con el que viene desde hace 6 meses.

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Venía por los estudios prequirúrgicos, pero ya el mes pasado no había logrado obtener los turnos necesarios.

“Estoy sin trabajar porque me dedico a cuidar personas mayores y como tengo mal la rodilla no puedo hacer fuerza”, relató la mujer. “Es que a todo esto se suma la situación de cada uno: tengo una hija con esquizofrenia y dos nietos a cargo lo cual dificulta mi situación”, contó.

Una de las pacientes venía desde el hospital Carrillo derivada porque necesita realizarse una endoscopia, que le colocaron que debía ser de manera urgente. Sin embargo, al llegar al efector le dijeron que debía realizar la fila. Se encontraba de pie desde las 8 de la mañana en el lugar.

Cola Lagomaggiore 9 Largas filas y más de 7 horas de espera en el hospital Lagomaggiore por un turno médico Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Otra de las mujeres en la larga espera contó que había llegado a las 6 de la mañana, cuando aún era de noche, en una zona que suele ser peligrosa, corriendo el riesgo de ser asaltados.

Un poco más allá, una señora que había llegado a las 5:30, estaba verdaderamente ofuscada, no solo por la larga espera sino porque se quejó del desorden dado que muchas personas ingresaban directamente sin hacer la fila, sin que nadie lo controlara.

La espera por una cirugía

Otro de los pacientes que aguardaba, contó algo que fue común a varios: para venir a pedir el turno debió dejar de trabajar y, como es cuentapropista, pierde la jornada.

“Vine a sacar turno para una cirugía y me dijeron que el día 25 es cuando daban turnos, entonces es lógico lo que pasa acá, vino toda la gente junta. Ahora me dice el chico de la entrada que si no llegamos voy a tener que volver mañana, pero yo pierdo el día de trabajo, relató Juan Manuel, que venía de Guaymallén. “Llegue a las 8 de la mañana ya había 400 o 500 metros de fila”, agregó.

Además contó que cuando intentaron ingresar al nuevo Whatsapp que les ofrecieron para pedir el turno tampoco pudieron. Es que el personal de seguridad y otros contratados comenzaron a entregar folletos en los que se informaba de la posibilidad de pedir turnos a través de un nuevo WhatsApp y conectándose a través de un QR.

“Vengo hace tres meses y me dicen lo mismo, es una cirugía por una hernia inguinal, no puedo trabajar, pero estoy haciendo una changa, mientras tengo pagar colectivo y acá me han dado analgésicos pero no puedo estar viniendo siempre a buscar así que término comprando”, apuntó.

Los relatos dan cuenta de situaciones como esa, de personas que deben pedir el día en sus trabajos o hacer malabares para dejar sus hogares cuando tienen personas a cargo suyo para el cuidado.

Cola Lagomaggiore 10 Largas filas y más de 7 horas de espera en el hospital Lagomaggiore por un turno médico Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

El caso de traumatología

Fue recurrente el reclamo por las dificultades para la atención en traumatología, servicio al que dijeron que cuesta acceder, ya sea porque se terminan los turnos o los postergan.

“Yo vengo por traumatología que no se consigue hace más de 4 meses, ni acá ni en ningún hospital que vayas, salvo que pagues una consulta de $60.000 o $70.000”, dijo Sara, de Las Heras. De todas formas comentó que no se puede quejar del hospital Lagomaggiore, que recibe tratamiento para el cáncer y ha sido bien atendida, pero respecto de los turnos para traumatología agregó que cuando se acerca el momento del turno, avisan que no van a poder atender y lo vuelven a cambiar y así viene desde hace meses. Así que debe ir presencial y disponer de varias horas, lo que implica consecuencias. “Tengo que dejar de trabajar, tengo un kiosco y el pan y las tortas se pierden”, mencionó.

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Relató que el sistema funcionaba bien pero se colapsó y cuando se pone el número de documento no lo reconoce.

“Saqué el turno en noviembre y todavía no me llega y luego también en diciembre y no me ha llegado, así que tengo que venir presencial”, contó Claudia.

Qué pasó en el hospital Lagomaggiore

Sin haber una respuesta oficial, desde el hospital explicaron que el problema fue eventual y tuvo que ver con un cambio en el sistema.

Lo que había pasado fue que justamente había colapsado el WhatsApp anterior por lo que se informó a último momento a través de las redes que esta vez la asignación sería exclusivamente presencial.

Entre quienes se habían enterado del cambio y quienes no habían tenido suerte a través del sistema anterior, se generó una abultada demanda en el lugar.

Cola Lagomaggiore 3 Largas filas y más de 7 horas de espera en el hospital Lagomaggiore por un turno médico Foto: ramiro Gómez / Los Andes

Explicaron que ya comenzó a implementarse un nuevo WhatsApp pero que está en proceso de transición por lo que se espera que se consolide su funcionamiento en el transcurso de este mes.

Cerca de las 14, el hospital publicó un comunicado en el que informaba la baja del sistema anterior y un nuevo número de contacto: 261-6260146, destacando que el nuevo sistema tendrá mejoras tecnológicas y permitirán un acceso más rápido.

Por otra parte, explicaron que los turnos pueden solicitarse a lo largo de todo el mes, no solo en una jornada. En tanto dijeron que turnos hay pese a que la gente señaló en reiteradas ocasiones que se terminan el mismo día y luego deben esperar al mes siguiente.

Parte del asunto es la mayor demanda sobre el sistema de salud público en un contexto de deterioro socioeconómico de un amplio sector de la población. Gente que queda desempleada, más cuentapropismo y empleo informal, personas que dejan de poder pagar una cobertura o un coseguro, aunque tengan obra social.

En el Ministerio de Salud reconocen hace meses que hay un aumento de la demanda y lo mismo ven en el hospital.