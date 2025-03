La vacuna antigripal cuesta más de $50.000 y aún no llega a farmacias de Mendoza

La campaña para aplicación de la vacuna antigripal oficial y gratuita ya se lanzó el pasado 20 de marzo en Mendoza . Sin embargo, para aquellos que deben adquirirla en las farmacias , el acceso viene demorado. Es que aún no se encuentra disponible ya que es poco lo que ha ingresado a la provincia.

Por lo pronto, en las farmacias dicen que no hay. Valestra apuntó que hay algunas unidades a las que se podría acceder si la farmacia puede traerla a pedido.

Poca demanda de vacunas antigripales

En las farmacias aseguran que aún no llega la demanda fuerte sino que han recibido algunas consultas. En una farmacia del microcentro explicaron que es lo habitual, que hasta que no empieza el frío la gente no se acuerda mucho del asunto.