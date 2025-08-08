Eventos UNCuyo es un área que funciona hace más de 30 años y está vinculada al Comedor Universitario de la casa de estudios mendocina, por lo que depende de la Secretaría de Bienestar . Desde entonces ha cubierto todo tipo de eventos .

"Nuestro fuerte es el catering y la cafetería , pero brindamos soluciones integrales según requerimiento" resume el responsable de Eventos UNCuyo, Ignacio Zoia . Y ahora, con un relanzamiento especial, el emprendimiento apunta a pisar fuerte en la organización y planificación de eventos particulares .

Dentro del edificio del Comedor Universitario se ubican los cuatro salones de distintas capacidades que el área de Eventos utiliza para atender delegaciones privadas que contratan el servicio, o bien cuando lo requieren quienes participan de actividades académicas que organiza la misma universidad.

La mesa está servida: la UNCuyo lanzó su servicio de catering y sale a competir con los grandes salones. Foto: UNCuyo

"No es sólo catering, es algo más amplio ", aclara Zoia, y resalta que el edificio también cuenta con infraestructura para brindar un servicio multimedia (sonido, imagen, mobiliario, seguridad y estacionamiento).

En ocasiones, también se han trasladado a la Nave Universitaria u otros edificios gubernamentales para realizar su trabajo. Aunque, por lo general, priorizan las instalaciones universitarias por todos los beneficios que les ofrecen, sobre todo cuando se trata de eventos para particulares .

"El objetivo es brindar soluciones integrales primero a la comunidad universitaria, pero también a la comunidad en general", se explaya Zoia.

Ampliando horizontes

En 30 años han cubierto innumerables encuentros, entre los que destacan las cenas de fin de año de la Legislatura Provincial, los eventos públicos de distintos municipios, otros organizados por el Gobierno Nacional, el Consulado de Italia o la Embajada de Suiza, entre otros.

Además, han prestado servicios todos los eventos institucionales de la UNCuyo, como conciertos en el predio universitario o en la Nave y también la Expo Educativa. Además, han tenido presencia en reuniones corporativas o eventos de entidades privadas en el Auditorio Ángel Bustelo, de algunas petroleras o del Polo TIC de Godoy Cruz, solo por mencionar algunos.

Según resalta su responsable, el objetivo ahora es "posicionar la marca en un publico al que no hemos llegado, y reposicionarla con quienes ya nos conocen".

La idea del área es lograr mayor recaudación. El dinero que facturan se gestiona a través de la Secretaría de Bienestar, y eso se traduce en becas o mejores servicios para los estudiantes a través del Comedor, principalmente, aunque también en el club o donde sea necesario para mejoras sociales.

El área se abastece con el trabajo del mismo personal de la universidad que necesite, según el tipo de eventos. Los más convocados son el personal de cocina, mantenimiento y tesorería entre otros. Eventualmente, también se convoca a estudiantes a trabajar en eventos particulares que así lo requieran, aunque este no es un requisito excluyente.

El tipo de trabajo eventual más solicitado es el de mozo, aunque algunas veces también necesitan contratar cocineros.

Cómo contratar el servicio de catering de la UNCuyo

Quienes deseen solicitar información o contratar el servicio pueden comunicarse al 2613674047 o escribir a [email protected].