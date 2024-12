La mendocina Carina Morales ganó el premio “Docentes que Inspiran 2024″

La docente Carina Morales ganó el premio a la “docente inspiradora del año”. Se trata de un reconocimiento otorgado por diario Clarín y Zurich en el que se postularon más de 2.100 personas de los 24 distritos del país.

La profesora, que da clases en la escuela 4-140 “Armando Tejada Gomez” de Las Heras, recibió $ 10.000.000 de pesos.

Con su enfoque innovador en contextos de vulnerabilidad implementó proyectos interactivos para la creación literaria fomentando la autoestima y el potencial de sus estudiantes.

“Lo mío empezó hace poco, crecí en una villa de emergencia y a los 13 años tuve que dejar la escuela para trabajar. Fui vendedora ambulante como lo fue mi madre por más de 20 años y mi camino para terminar la escuela fue un verdadero desafío”, contó en una entrevista anterior a diario Los Andes.

Carina en medio del aula.

“Tengo dos ejes fuertes con los que trabajo en el aula. Por un lado, la producción de textos. Realizo con los chicos talleres de producción donde he podido lograr que escriban hermosas historias y he llegado a crear antologías de cuentos, libros pop up, historietas y poemas. Algunos de estos libros fueron publicados”, relató.

“Han logrado crear juegos tanto en físico como virtuales sobre diferentes temas literarios. De este modo, utilizo plataformas digitales, redes sociales e Inteligencia artificial para lograr actividades interesantes para los estudiantes”, explicó sobre la iniciativa que la llevó a ganar el premio.

Carina Morales

“Este premio me llena el alma de felicidad, de orgullo. Y no solo por haber logrado este reconocimiento, sino por ser parte de esta muestra del trabajo que los docentes de todo el país hacen todos los días”, expresó Carina al recibir la distinción.

“Como docentes debemos tener en cuenta el poder de nuestras palabras y nuestras acciones. Es una lucha interna entre la disciplina y el contacto con el corazón. Yo sé que enseñamos para enriquecerlos académicamente, pero es imposible que lo que les damos, no pase por el alma y por el corazón”, agregó.