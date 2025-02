La mamá de Paloma Gallardo, la joven asesinada en Florencio Varela, reclamó a la Justicia: "No son personas"

"Esos asesinos no son personas. Quiero justicia para mi hija y su noviecito (Josué Salvatierra)", remarcó la madre en declaraciones a la prensa. A la vez, señaló: "Eran dos adolescentes, inocentes, enamorados. Iban tomados de la mano..." .

"Mi fe está firme a pesar de este dolor. Dios me da fuerzas para seguir adelante. Paloma no está muerta, sino que duerme. Jesucristo nos va a resucitar para la vida eterna, no soy fanática, soy creyente", afirmó.