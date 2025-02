Crimen en Florencio Varela: para el abogado de la familia de Paloma "el asesino conocía a Josué"

La secuencia comienza cerca de las 18.05 del 30 de enero, con una cámara que captó el paso de ambos jóvenes por una esquina, en zona residencial, en inmediaciones de sus hogares. Luego de 10 minutos se los muestra cerca del puente de Bosques, delante de un colectivo que pasa. Por último, se los observa cruzar las vías del Ferrocarril Roca, a la altura de la Avenida Calchaquí.

El padre de Paloma Gallardo dio su versión

En primer lugar, Omar Gallardo contó que al principio no se había preocupado porque era habitual que los jóvenes vayan al gimnasio. “Paloma y Josué tenían que volver a casa pasadas las 20.30. Cuando no volvieron, al principio no me preocupé mucho, porque pensé que por ahí se habían quedado con alguien, pero sí a eso de las 21.30 me empecé a preocupar”, explicó.

En cuanto a la relación de su hija con Josué manifestó: “Ellos eran novios hacía dos meses. Cómo voy a impedir el florecimiento del amor a esa edad. Nosotros pasamos por la juventud, que tenemos esa chispa de amor y hay que ayudarlos a los pibes para que no comentan errores. Nunca me opuse a la relación”.

Por otra parte, Gallardo dejó en claro cuál es su hipótesis: “Yo tuve que reconocer el cuerpo, se los exigí, y no les puedo dar un panorama de lo que yo vi. No pude ver lo que tenía en la cabeza, pero vi otra cosa. Vi una posible violación”. Y le hizo un pedido a la Justicia: “Le vi ciertas marcas y le pedí al forense que investigue eso. Le vi marcas en la parte de arriba y en la de abajo y me interesa que se investigue. Tenía puesta la misma ropa con la que salió. Hay que exigirle al fiscal que aclare porque no se trabajó hasta ahora en eso”.

Para cerrar, el padre de Paloma también pidió que se preserve el expediente y que no se den a conocer datos sobre la información que se está llevando a cabo. “Yo creo en la Justicia pero creo que los que la administran tienen problemas”, advirtió Gallardo, al momento de señalar que en las próximas horas dará una conferencia de prensa.