La increíble historia de los dos chicos de 12 años que se escaparon en un auto y recorrieron 400 kilómetros

Dos amigos de tan sólo 12 años desaparecieron de Bahía Blanca el pasado sábado por la mañana. La alarma se encendió cuando se descubrió que el automóvil del padre de uno de ellos tampoco se encontraba y que el hombre había notado la falta de 10 mil pesos. Rápidamente, se llegó a una conclusión evidente: los chicos se habían llevado el auto. Sin embargo, lo que parecía una simple travesura juvenil pudo haberse convertido en una tragedia.

La historia detrás de esta aventura descontrolada, que afortunadamente terminó sin daños graves, fue revelada por Juan, padre del propietario del Volkswagen negro en el que los niños escaparon. En una entrevista con el programa Hora Pico de La Brújula 24, Juan compartió: “Sabe que se la mandó en grande, está consciente de eso y tiene miedo”.

Juan, quien se ha encargado de criar a sus tres hijos en Bahía Blanca después de su separación, renunció a su trabajo en General Villegas para poder cumplir con su responsabilidad paterna. Explicó que la madre de los niños se marchó hace seis meses y actualmente vive en Santa Fe. Recientemente, ella ha comenzado a reconectar con su hijo: “Nosotros siempre la hemos luchado como pudimos, yo laburaba en Villegas, por eso él conocía la ruta. Pero renuncié y me tuve que quedar acá con ellos porque me tocó criarlos solo, a él y sus dos hermanas”, reveló Juan.

El sábado 27 de mayo, el hijo de Juan se levantó temprano, alrededor de las 9 de la mañana, tomó el auto y se llevó consigo 10 mil pesos. Siguiendo una ruta que conocía bien por haberla recorrido en compañía de su padre hacia General Villegas, donde tenía una amiga, el adolescente les había dicho a sus hermanas que quería ir a visitar a una supuesta novia con la que se comunicaba por WhatsApp.

Ante esta situación, Juan solicitó a la Policía que bloqueara la ruta hacia General Villegas, ya que sospechaba que su hijo se dirigía hacia allí.

Durante su trayecto hacia General Villegas, los chicos incluso se detuvieron en una estación de servicio para cargar combustible, e incluso se rumorea que recogieron a una persona que hacía dedo en el camino. Juan se mostró indignado por el hecho de que una estación de servicio hubiera suministrado combustible a menores: “No entiendo tampoco cómo una estación de servicio le vendió nafta a un menor. Hablé con el que le cargó, en Don Bosco y el canal, y dice que ellos no pueden hacer nada porque no les corresponde”.

Según relató Juan, su hijo está acostumbrado a estar rodeado de personas mayores y ha manejado kartings bajo su supervisión. Hace dos días le había pedido conducir y habían dado una vuelta en un descampado. A pesar de esto, Juan nunca imaginó que el chico se llevaría el auto sin permiso y aventurarse en semejante travesía. “Nunca lo dejé ni ir a la esquina”, agregó consternado.

Finalmente, los chicos fueron encontrados por agentes de la Comisaría 6ª en colaboración con el personal de General Villegas, justo cuando se dirigían a visitar a la amiga del hijo de Juan. Sin embargo, las sospechas indican que su verdadero objetivo era llegar hasta Santa Fe, donde reside la madre del adolescente.

Juan, en medio de la preocupación y el alivio por el desenlace relativamente seguro de la situación, expresó: “La verdad es que se me va a complicar todavía más ahora. No sé qué medidas tomar, qué va a pasar ahora. Sinceramente, estoy desorientado”.