La Iglesia de Salta lanzó un curioso comunicado en el que anuncia la creación del Ministerio del Exorcista

El Arzobispado de Salta oficializó este miércoles la insólita creación del “Ministerio del Exorcista”. Según expresa el comunicado, la creación de este organismo es con el fin de abrir un camino formal a través del cual los creyentes de la Iglesia católica podrán acceder a un procedimiento para “expulsar los demonios”. La curiosa medida fue informada a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.

“El Demonio, sigue empeñado en alejar a las almas de Dios invitándolas, a través de la tentación, a pecar. Por eso podemos afirmar que ese es el peor de los males, y causa de tantos otros. A esto se lo suele denominar, ‘acción ordinaria del demonio’”, dictan las primeras líneas el texto oficial que lleva la firma de Mario Antonio Cargnello, máximo responsable de la Iglesia local.

“El Demonio puede actuar de forma extraordinaria a través de la infección de lugares, la vejación a personas y la más extrema, que es la posesión”, continúa el comunicado.

“La Iglesia, mediante el ministerio del exorcista, tiene el poder de expulsar los demonios de una persona posesa realizando el rito del exorcismo. Para esta Arquidiócesis he designado a los Pbros. Loyola Pinto y de Sancristóval y Héctor Fernando Campero como tales”, explica el informe.

Fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal Argentina brindaron comentarios al medio Infobae y dijeron que: “Que un obispo designe a un exorcista en su diócesis es una de las prácticas más antiguas que tiene la Iglesia. El obispo puede poner siempre a disposición a un sacerdote para este tipo de funciones. En algunas se conoce el nombre del responsable y en otras no. Es algo bastante habitual en la iglesia”.

“El nombramiento de un sacerdote en una determinada diócesis o territorio le corresponde al obispo del lugar. Tienen total autonomía para conducir la pastoral de su diócesis. En este caso, el Arzobispo de Salta habrá decidido los nombramientos que son propios de la arquidiócesis y siguiendo las necesidades locales”, aclararon las fuentes consultadas.

Mario Antonio Cargnello supo ser noticia en abril de este año cuando tres monjas de clausura lo denunciaron por violencia de género. Foto: Infobae

Tal como precisaron fuentes eclesiásticas consultadas, para respetar a las personas y para acompañarlas en el proceso, se resguarda su identidad y la existencia del ritual del exorcismo en sí. “Cuando una persona se acerca a buscar ayuda para un familiar o amigo en este sentido, se busca cuidar la intimidad de las personas”, aclaran.

“Siempre se trata de que sea el mismo sacerdote de la comunidad (barrio) a la que pertenece, que sea el que se ponga en contacto con el Arzobispo —o con los ministros designados— sobre la situación. Se necesita que sea cabeza de la comunidad a la que pertenece la persona en cuestión la que sea el nexo con los nuevos titulares responsables del Ministerio del Exorcismo”, precisaron personas cercanas a la Iglesia salteña.

“Ese sacerdote, a su vez, es el que tiene que evaluar a la persona que solicita el exorcismo. En todo esto se mezcla lo psicológico y hay alguien que tiene que discernir el cuadro del individuo”, completaron.

“Son situaciones muy particulares las de las personas que se acercan poniendo en manifiesto que pueden estar bajo estas cuestiones del demonio. Sí me he enterado de casos de muchas personas en las que la psicología o la psiquiatría no encuentra respuesta a determinada conducta y consultaron”, concluyó un sacerdote.