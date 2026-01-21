La guía definitiva para detectar dólares falsos que difundió la Policía Federal

A través de un video instructivo, la PFA presentó un método de tres pasos para que ciudadanos y comerciantes identifiquen billetes apócrifos y eviten estafas.

La Policía Federal Argentina (PFA) emitió una advertencia a la población para combatir la circulación de dólares estadounidenses falsos mediante la publicación de un video en su cuenta oficial de Instagram, @PFAOficial.

Esta iniciativa busca empoderar a la ciudadanía con una guía sencilla que permita distinguir la autenticidad de la moneda extranjera en operaciones habituales e informales, protegiendo así la "fe pública" y la confianza en la economía diaria.

El método de los tres pasos Embed Si vas a utilizar billete de dólar estadounidense, asegúrate de que sean auténticos.



Desde la Policía Federal Argentina te damos consejos para que en tres simples pasos puedas verificar que no sea apócrifo: tocá, mirá y girá. pic.twitter.com/JICQ2A2DYu — Policía Federal Argentina (@PFAOficial) January 20, 2026 La técnica sugerida por las autoridades se resume en tres acciones fundamentales que no requieren de herramientas adicionales:

Tocá: Se debe prestar atención a la textura del papel , que en los billetes legítimos es firme, áspera y sin brillo artificial. Es fundamental percibir el relieve en las figuras impresas, específicamente en el prócer y la denominación del billete, características muy difíciles de replicar con exactitud.

Se debe prestar atención a la , que en los billetes legítimos es firme, áspera y sin brillo artificial. Es fundamental percibir el en las figuras impresas, específicamente en el del billete, características muy difíciles de replicar con exactitud. Mirá: Al sostener el billete a contraluz, deben ser visibles las marcas de agua y el hilo de seguridad . Este último debe incluir la inscripción “USA” y el valor nominal del billete.

Al sostener el billete a contraluz, deben ser visibles las y el . Este último debe incluir la inscripción “USA” y el valor nominal del billete. Girá: Al inclinar levemente el papel, se deben observar cambios de color y reflejos en elementos específicos. Por ejemplo, en los billetes de 100 dólares, los números y la campana deben variar de cobre a verde según el ángulo de la luz. También se recomienda observar el hilo 3D y la banda de seguridad. Un plan integral contra el fraude Este tutorial se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio de Seguridad Nacional, que recientemente aprobó la Resolución 1240/2025. Esta norma establece una "Guía de actuación – Detección de Moneda Falsificada" para unificar los criterios de identificación no solo de dólares, sino también de pesos y euros apócrifos entre todas las fuerzas federales.

Para los pesos, la guía recomienda verificar la impresión calcográfica para sentir el relieve y controlar la tinta de variabilidad óptica. En el caso de los euros, se sugiere deslizar los dedos sobre el anverso para sentir el relieve de los motivos arquitectónicos y, en billetes de 20 euros o más, buscar la ventana con retrato a contraluz.