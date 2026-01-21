21 de enero de 2026 - 21:20

La guía definitiva para detectar dólares falsos que difundió la Policía Federal

A través de un video instructivo, la PFA presentó un método de tres pasos para que ciudadanos y comerciantes identifiquen billetes apócrifos y eviten estafas.

Cómo identificar dólares falsos

Cómo identificar dólares falsos

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Policía Federal Argentina (PFA) emitió una advertencia a la población para combatir la circulación de dólares estadounidenses falsos mediante la publicación de un video en su cuenta oficial de Instagram, @PFAOficial.

Leé además

tiene el trabajo mas insolito del mundo: gana 80 mil dolares al ano sin hacer nada

Tiene el trabajo más insólito del mundo: gana 80 mil dólares al año sin hacer nada

Por Cristian Reta
Este descubrimiento confirma que aún existen recursos colosales por identificar bajo la superficie terrestre.

Científicos descubren la mina de hierro más grande del mundo: su valor superaría los 6 billones de dólares

Por Lucas Vasquez

Esta iniciativa busca empoderar a la ciudadanía con una guía sencilla que permita distinguir la autenticidad de la moneda extranjera en operaciones habituales e informales, protegiendo así la "fe pública" y la confianza en la economía diaria.

El método de los tres pasos

Embed

La técnica sugerida por las autoridades se resume en tres acciones fundamentales que no requieren de herramientas adicionales:

  • Tocá: Se debe prestar atención a la textura del papel, que en los billetes legítimos es firme, áspera y sin brillo artificial. Es fundamental percibir el relieve en las figuras impresas, específicamente en el prócer y la denominación del billete, características muy difíciles de replicar con exactitud.
  • Mirá: Al sostener el billete a contraluz, deben ser visibles las marcas de agua y el hilo de seguridad. Este último debe incluir la inscripción “USA” y el valor nominal del billete.
  • Girá: Al inclinar levemente el papel, se deben observar cambios de color y reflejos en elementos específicos. Por ejemplo, en los billetes de 100 dólares, los números y la campana deben variar de cobre a verde según el ángulo de la luz. También se recomienda observar el hilo 3D y la banda de seguridad.

Un plan integral contra el fraude

Este tutorial se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio de Seguridad Nacional, que recientemente aprobó la Resolución 1240/2025. Esta norma establece una "Guía de actuación – Detección de Moneda Falsificada" para unificar los criterios de identificación no solo de dólares, sino también de pesos y euros apócrifos entre todas las fuerzas federales.

Para los pesos, la guía recomienda verificar la impresión calcográfica para sentir el relieve y controlar la tinta de variabilidad óptica. En el caso de los euros, se sugiere deslizar los dedos sobre el anverso para sentir el relieve de los motivos arquitectónicos y, en billetes de 20 euros o más, buscar la ventana con retrato a contraluz.

Cómo identificar euros falsos
Cómo identificar euros falsos

Cómo identificar euros falsos

La implementación de estas medidas, coordinada por la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, apunta a reforzar la prevención de delitos como el lavado de dinero, el contrabando y la falsificación, los cuales generan un impacto negativo directo en las instituciones financieras y la economía formal del país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dólar jueves 22 de enero 2026.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 22 de enero

Por Redacción Economía
compras en chile 2026: cuanto se puede gastar y que esta permitido traer a la argentina

Compras en Chile 2026: cuánto se puede gastar y qué está permitido traer a la Argentina

Por Redacción
Tras los gritos de un obrero, Trump reaccionó con gestos obscenos. La sanción laboral derivó en una campaña solidaria que, en pocas horas, reunió una suma millonaria en su apoyo.

Insultó a Trump en una planta de Ford, lo suspendieron y una colecta online le donó casi 300 mil dólares

Por Redacción Mundo
El costo de la construcción en Mendoza inicia el 2026 con una leve baja en dólares.

Estabilidad y oportunidad: el costo de la construcción en Mendoza inicia el 2026 con una leve baja en dólares

Por Matías Carretero