La guía definitiva para detectar dólares falsos que difundió la Policía Federal

La Policía Federal Argentina (PFA) emitió una advertencia a la población para combatir la circulación de dólares estadounidenses falsos mediante la publicación de un video en su cuenta oficial de Instagram, @PFAOficial.
A través de un video instructivo, la PFA presentó un método de tres pasos para que ciudadanos y comerciantes identifiquen billetes apócrifos y eviten estafas.
Esta iniciativa busca empoderar a la ciudadanía con una guía sencilla que permita distinguir la autenticidad de la moneda extranjera en operaciones habituales e informales, protegiendo así la "fe pública" y la confianza en la economía diaria.
La técnica sugerida por las autoridades se resume en tres acciones fundamentales que no requieren de herramientas adicionales:
Este tutorial se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio de Seguridad Nacional, que recientemente aprobó la Resolución 1240/2025. Esta norma establece una "Guía de actuación – Detección de Moneda Falsificada" para unificar los criterios de identificación no solo de dólares, sino también de pesos y euros apócrifos entre todas las fuerzas federales.
Para los pesos, la guía recomienda verificar la impresión calcográfica para sentir el relieve y controlar la tinta de variabilidad óptica. En el caso de los euros, se sugiere deslizar los dedos sobre el anverso para sentir el relieve de los motivos arquitectónicos y, en billetes de 20 euros o más, buscar la ventana con retrato a contraluz.
La implementación de estas medidas, coordinada por la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, apunta a reforzar la prevención de delitos como el lavado de dinero, el contrabando y la falsificación, los cuales generan un impacto negativo directo en las instituciones financieras y la economía formal del país.