La comunidad mapuche perdió y deberá desalojar tierras de Manu Ginóbili en Villa La Angostura

El deportista denunció a la comunidad Paichil Antriao por la usurpación de 13 hectáreas. Habían sido adquiridas por el argentino en 2004, año donde la selección de básquet salió campeón en Atenas.

La Justicia de Neuquén falló a favor del exbasquetbolista Manu Ginóbili en un extenso conflicto territorial que lo enfrentaba con la comunidad mapuche Paichil Antriao en Villa La Angostura. La resolución obliga a los integrantes del grupo a restituir un terreno de 13 hectáreas ocupado desde 2018.

El exjugador había comprado esas tierras en 2004 -año donde Argentina básquetbol fue campeona en los Juegos de Atenas- con el fin de realizar un desarrollo inmobiliario. Sin embargo, el proyecto quedó frenado cuando un grupo de la comunidad se instaló en la zona alegando una reivindicación ancestral.

Ginóbili denunció a siete integrantes de la comunidad por “usurpación y amenazas”, aunque la Justicia desestimó esos cargos. Ahora, el juez Francisco Astul resolvió a favor del bahiense en una causa por reivindicación de dominio, lo que obliga a la restitución del predio en un plazo máximo de 30 días.

Comunidad mapuche y sus disputas territoriales Cabe mencionar que dicha comunidad mapuche mantiene conflictos territoriales con varios privados de Villa La Angostura, está en juicio con el municipio local e incluso bloqueó la construcción de la ruta de Circunvalación, según informó Infobae.

Entre los tantos problemas, uno de los propietarios afectados como Manu Ginóbili optó por cerrar uno de sus complejos -en él brindaba alojamiento a personas en situación de calle-. Sin embargo, los conflictos que se extendieron durante años con los mapuches lo obligó a tomar esa decisión.