Esperaron a su estafador en Aeroparque, le dieron un abrazo y le invitaron un café: quedó imputado

La fiscal de Delitos Complejos, Valeria Rissi, dictó la prisión preventiva de Juan Cruz Vera Peusso (26) imputado por estafas. El hombre captó dólares a cambio de entregar supuestas ganancias a los inversores. Las víctimas son amigos o conocidos de Peusso que, a su vez, acercaron a allegados.

Según determinó la Justicia, hay cinco damnificados que le entregaron sumas millonarias . Tres de ellos son representados por el abogado Guillermo Dragotto. Uno le demanda la devolución de US$ 452.000 ; otro US$ 396 mil y el tercero, US$ 168.000 .

El caso se viralizó cuando dos personas esperaron al hombre que los estafó en el Aeroparque Jorge Newbery, Buenos Aires. Los damnificados le dieron un abrazo en modo irónico y le dijeron: "Tanto tiempo que no te veía, ¿Cómo andas?" , ante la sorpresa del estafador.

"¿La has traído toda la que te llevaste?" , le preguntó luego el hombre antes de invitarlo a beber algo: "Para el café me quedó" .

Según la Fiscalía, entre junio y diciembre del año pasado, Vera Peusso comenzó a captar fondos para una supuesta inversión financiera . En su accionar fue clave su apellido y el vínculo familiar con los propietarios de la reconocida empresa de insumos eléctricos Peusso SA .

A sus clientes, la mayoría conocidos y allegados, les ofrecía hacer trabajar el dinero a cambio de ganancias extraordinarias, que oscilaban entre el 3,5% y el 7% semanal. Pero en realidad no los invertía, sino que los dólares que captaba los usaba luego para pagar los intereses, aparentando ganancias genuinas.

Siguiendo el reporte de Perfil, cada semana, los inversores obtenían la ganancia del dinero entregado, pero nunca retiraban el capital y permanecían en el engaño. Cuando todo salió a la luz, las víctimas le siguieron el paso a Peusso, que estuvo en Ecuador hasta mediados de abril, regresó a Argentina y pernoctó casi un mes en Buenos Aires.

A mediados de mayo, un viejo amigo supo que estaba por embarcar en Aeroparque rumbo a Córdoba. Inmediatamente en el grupo de WhatsApp pasaron la noticia y luego lo escracharon en el aeropuerto. Ahora La fiscal Rissi lo imputó por estafa reiterada y ordenó que continúe en prisión.