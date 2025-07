La ciencia halló una clave en el cerebro que diferencia a las personas optimistas de los pesimistas

El trabajo, publicado en la revista de ciencia Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), analizó la actividad cerebral de 87 adultos mientras imaginaban diferentes escenarios futuros —positivos, negativos, neutros o incluso relacionados con la muerte—. Los resultados revelaron que las personas optimistas tienden a activar zonas similares del cerebro al proyectarse hacia adelante, especialmente en la corteza prefrontal medial, un área clave para la planificación y la toma de decisiones.