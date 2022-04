La cálida despedida e Ricardo Mur de su querido público mendocino, tras 40 años al aire

Ricardo Mur marcó generaciones con su simpleza, profesionalismo y carisma para informar. El reconocido periodista estuvo en las pantallas más importantes de Mendoza por más de 40 años. No solo su rostro era una marca registrada de la provincia, sino su voz que se escuchó también en las principales radios locales.

El 25 de marzo de 2019. Ricardo Mur “colgó” la corbata y se retiró definitivamente de los medios. En ese momento estaba al frente del noticiera de Canal 7 y allí dejó un emotivo mensaje que es recordado hasta hoy.

Fue en el final del noticiero central de El Siete, que hasta había conducido junto a Gisela Campos. Mur se tomó los minutos finales del programa para dedicarle palabras a sus compañeros de trabajo, a su familia y a sus seguidores.

“Los mejores años de mi vida profesional los pase aquí, en este medio. Por el reconocimiento, por el afecto, por la contención porque fui materia de consulta y eso en mi tiempo es un mimo al corazón de colegas a un colega más viejo, a un dinosaurio”, dijo Mur en sus últimos minutos al aire.

“Nada de esto yo lo podría haber hecho sin el apoyo de mi familia mi esposa, de mis tres hijos y de mis nietos porque les robé mucho tiempo, mucho tiempo de sus vidas y me robé ese tiempo a mí mismo”, manifestó.

No obstante, Mur rescató el cariño que ha recibido todos estos años de sus seguidores al cual calificó como algo “inmensurable”.

Mur reconoció haber cumplido una etapa, “una muy larga” según sus propias palabras y destacó en todo momento a sus compañeros de El Siete, donde arribó hace casi 11 años.

“Pero a todos les dejo una palabra que queda muy chica un ´gracias´. Mi corazón y mi reconocimiento para quienes acá me recibieron desde el más humilde de los trabajadores hasta las autoridades me recibieron con la puerta abierta reconociendo esta larga trayectoria me quedo con esto. Sean felices, hasta siempre”, concluyó.

Esta mañana, Mendoza qued+o impactada con la noticia del repentino fallecimiento de Ricardo Mur.