28 de noviembre de 2025 - 15:15

La Barbie humana contó su controvertido método para mantenerse joven: "Me hace rejuvenecer por dentro"

Marcela Iglesias realiza un serie de tratamientos para luchar contra el paso del tiempo. Uno de ellos es la transfusión de sangre e involucra a su propio hijo.

La Barbie humana, una mujer argentina que luego de mudarse a Hollywood se sometió a decenas de procedimientos para combatir el paso del tiempo.&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Marcela Iglesias, conocida popularmente como la Barbie humana, ha dedicado gran parte de su vida a probar todo tipo de tratamientos médicos y estéticos con el objetivo de detener el paso del tiempo y mantener una apariencia juvenil. Actualmente vive en Hollywood y que según afirmó en una entrevista para el medio infobae, los procedimientos a los que se somete es algo "re normal" en Los Ángeles.

Su obsesión por la longevidad, la ha llevado a adoptar todo tipo de procedimientos. Entre ellos, enumeró la cirugía mamaria, los tratamientos con células madre y las inyecciones de grasa de donante.

Uno de los tratamientos más llamativos es la Transfusión de Plasma Joven, que involucra directamente a su hijo de 24 años. “Le extraen sangre a mi hijo y me la dan a mí. Soy una especie de vampiro”, comentó Iglesias.

La Barbie humana describió el procedimiento denominado Multi Generation Plasma Transfusion, el cual requiere compatibilidad y que el donante sea más joven. Al ser consultada sobre el consentimiento de su hijo, afirmó que él está de acuerdo:“ Todo para que yo pueda vivir más años con mejor calidad de vida“. Este tratamiento tiene un costo aproximado de 15 mil dólares.

Embed

Su gran inversión para tener juventud

Otro método incorporado a su rutina es la inyección de grasa de donante, material extraído de personas fallecidas. Esa grasa es procesada y filtrada para su uso estético.

Ha recibido estas inyecciones en piernas, manos y rostro, y destaca su preferencia por la apariencia de sus manos. "A mí particularmente me gustan las manos que se vean bien gorditas, es como signo de juventud", opinó. Cada aplicación tiene un costo de entre 1.200 y 1.300 dólares.

Sumando estos y demás procedimientos, Iglesias asegura haber gastado gran cantidad de dinero “Llevo gastados unos 100 mil dólares más o menos en mantenerme”. La motivación principal detrás la gran suma de dinero es su temor a envejecer. “Me da miedo envejecer, me da miedo llegar a la vejez toda achacada. A eso le tengo miedo, a no llegar bien”, confesó.

La mujer también mencionó como su referente al empresario estadounidense Bryan Johnson, conocido por su estricta rutina anti envejecimiento "Bryan se hizo el mismo tratamiento con su hijo. Los dos viven en California” afirmó Marcela.

bryan johnson

Además destacó ser pionera en compartir su experiencia con el tratamiento; Yo fui la primera que le dije lo de las células madres, y él me respondió que tuviera cuidado. Después él se lo hizo”, explicó.

Su deseo de convertirse en Barbie humana

Todo empezó ante la negativa de su madre de comprarle la muñeca. "Mi mamá nunca me quiso comprar la muñeca , la veía muy sexualizada” explicó.

barbie humana

Al mudarse a Hollywood de adulta, decidió transformarme en su propia versión de Barbie. Esta decisión incluso llevo a su madre a decir “Yo cree mi propio monstruo”. La Barbie humana expresó sentirse satisfecha con los resultados obtenidos hasta el momento y afirmó: “Yo me miro y me gusta. Y si no me gusta algo, voy y lo cambio”

