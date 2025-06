Juego responsable en Aconcagua Radio: "No hay un perfil del jugador, pero detrás del juego suele haber otra patología"

Este enfoque integral se refleja en el equipo que forma parte del programa: “Está compuesto por psiquiatras, psicólogos, psicólogos sociales, orientadores y asistentes sociales, licenciadas en minoridad y familia. Es un grupo muy sólido que viene trabajando hace muchos años y que constantemente adapta sus estrategias”, señaló.

En promedio, entre 23 y 25 personas se encuentran actualmente bajo tratamiento dentro del programa. “Se realiza un turno de admisión con todo el equipo. A veces recibimos directamente a familiares, cuando la persona afectada no puede o no quiere acercarse. En esos casos orientamos a sus allegados para que sepan cómo actuar o cómo ayudar”, agregó.

Otro recurso que sigue vigente y en funcionamiento es el sistema de autoexclusión: una herramienta que permite a quienes lo deseen solicitar la prohibición voluntaria de ingreso a los casinos. Desde 2019, este procedimiento se realiza de forma digital e integrada en toda la provincia. “Se llama Sistema Integrado de Reconocimiento Facial. Si una persona se autoexcluye en el Casino de Mendoza, en tiempo real queda excluida también de todos los demás casinos de la provincia, como el Cosmo o la Arena”, explicó.

El proceso es personal, voluntario y requiere la firma del solicitante. “La persona se saca una foto y firma una declaración. La autoexclusión tiene un mínimo y un máximo de tiempo, y es irrevocable. Las cámaras del sistema detectan el rostro de la persona cuando intenta ingresar y no se le permite el acceso”, detalló Blanco. "Muchos aseguran que les sirve un montón no poder entrar, pero para otros les genera ansiedad o crisis. Por eso volvemos al mismo punto: no hay un perfil y no hay una única solución. Hay que abordar cada caso con mucho cuidado y acompañamiento”.

Finalmente, Blanco reflexionó sobre el enfoque necesario para tratar esta adicción: “No se trata solo de decirle a alguien ‘no juegues’. Eso es apenas la punta del iceberg. A veces la familia detecta que hay una problemática con el juego, pero el problema de fondo es mucho más duro y profundo. Hay que trabajar con la familia, con un profesional que haga un seguimiento real. Es complejo, como cualquier otra adicción. Pero se puede abordar, y para eso estamos”.

