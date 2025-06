Ludopatía: una enfermedad en alarmante aumento que afecta cada vez a más jóvenes, tratada en Aconcagua Radio

Juego responsable en Aconcagua Radio: "No hay un perfil del jugador, pero detrás del juego suele haber otra patología"

Es fundamental diferenciar entre el juego ocasional y la adicción. "No todo el que se mete a una página de internet para jugar está cursando una adicción", aclara Benítez, y traza un paralelismo con el casino: "Es como pensar que todos los que van al casino son ludópatas". La clave, explica, reside en la dependencia física y emocional hacia ese comportamiento .

Consecuencias devastadoras: del delito a los problemas en el desarrollo infantil

La adicción al juego no solo impacta en la salud mental del individuo, sino que a menudo trae aparejados otros problemas graves. "Cuando ya empieza [la adicción], trae aparejado un delito detrás, porque empiezan a robar plata o a pedir plata prestada y saben que no la van a poder devolver o a robarle a los viejos o a utilizar el dinero que te dan para vivir, para jugar", explica Benítez. Esto, según el especialista, se relaciona con el impulso de no poder frenar, llevando a una "personalidad más manipulativa en donde puede llegar a cometer cualquier tipo de delito para poder conseguir de hacer ese comportamiento o de ingerir algún tipo de sustancia".