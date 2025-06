El joven que diseñó un juego sobre ciberludopatía, en Aconcagua Radio

Thiago dio una triste noticia al informar que no puede continuar con el desarrollo de su proyecto: “Se me rompió la compu y no tengo los recursos para repararla”.

—Sí.

—Contanos, ¿cómo se te ocurrió hacer este juego? ¿Cómo fue?

—En el año 2024 estábamos en la escuela haciendo es un proyecto de ciberludopatía. Por ese tiempo yo estaba haciendo unos cursos de videojuegos y entonces dije: “Bueno, hagamos un videojuego de eso”.

—Bien, ¿lo trabajaste con algún profe en el cole? ¿Quiénes te guiaron sobre la temática?

—En gran parte fue todo gracias al profe Federico, del Colegio Universitario Central. El cual me apoyó y me guio en este camino, por así decirlo.

—¿Vos en algún momento dado jugaste?

—Sí, tuve que jugarlo muchas veces.

—¿Y a qué jugabas?

—Jugaba a diferentes juegos. En gran parte esos juegos me inspiraron para hacer el juego que hice.

—Hablamos de juegos con apuestas.

—Sí. Intenté hacer una especie de juego de decisión, donde se debía decidir qué hacer.

—Bien, ¿cómo siguió eso?

—En general no he podido continuarlo, porque mi computadora era muy vieja y ya se rompió. Cuando estaba realizando juegos se reiniciaba varias veces. Se rompió, entonces, pues, no he podido continuarlo. La gran mayoría de las computadoras que venden son muy caras y no tienen la potencia necesaria.

