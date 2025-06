Aconcagua Radio: Desde la DGE realizan censo provincial para elaborar estrategias de prevención para el juego online

Frecuentemente, hay una dificultad para identificar el problema. "Por ahí las respuestas de que algunas familias dicen, 'No, mi hijo no apuesta' o los docentes, 'No, yo no veo esa problemática' tiene que ver con la dificultad para identificar que un niño o un adolescente está apostando", explican desde la DAE. Se hace hincapié en la necesidad de conocer los indicadores y diferenciar entre jugar y apostar. "El hecho de jugar no está mal, está mal cuando se pasan esos límites de un uso responsable y pasa a ser un consumo".