Inusual sismo en la costa argentina: se sintió en Mar del Plata y Necochea

El sismo de magnitud 4.9 ocurrió este jueves a las 08:15 con epicentro en el océano. El INPRES calificó la intensidad como "débil" y especialistas descartaron cualquier alerta de tsunami.

Tembló en la costa argentina y se sintió en Mar del Plata y Necochea.

Este jueves, un sismo de magnitud 4.9 se registró en la costa argentina, siendo percibido por vecinos y turistas de Mar del Plata, Necochea y Miramar.

Según el informe del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el movimiento telúrico se produjo exactamente a las 08:15, con una profundidad de apenas 9 kilómetros. El epicentro se ubicó en el mar, 151 kilómetros al sur de Mar del Plata y 160 kilómetros al sudeste de Necochea.

El epicentro del sismo en Mar del Plata.

¿Cómo se sintió?

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que la intensidad en tierra fue de nivel "débil". Según la descripción "se percibe en el interior de los edificios. Puede no reconocerse como un sismo. Los objetos colgados oscilan levemente. Vibraciones como las que producen los camiones ligeros al pasar".

Aunque el SEGEMAR catalogó el evento con el color rojo en sus sistemas, explicaron que esto se debe a un protocolo técnico que requiere la revisión manual de un sismólogo debido a la ubicación, y no porque represente un peligro para la población.

Hasta el momento, las autoridades de Defensa Civil de los municipios afectados confirmaron que no se registraron heridos ni daños estructurales.

Ante la preocupación por tratarse de un sismo marítimo, el geólogo Federico Isla llevó tranquilidad a través del medio local 0223, señalando que "no hay ningún tipo de alerta de tsunami".

