24 de enero de 2026 - 19:03

Intensas lluvias provocaron el colapso de un puente en la Ruta 149 y hubo un corte temporal en Uspallata

El temporal registrado entre la noche del viernes y la tarde del sábado dejó una crecida en el caudal de agua en Las Heras.

Las lluvias provocaron un colapso en el puente de la Ruta 149 en Uspallata&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La fuerte tormenta registrada durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado generó serias complicaciones en diversos puntos del Gran Mendoza, con un impacto crítico en el departamento de Las Heras y la zona cordillerana de Uspallata.

Según los registros pluviométricos del Instituto Nacional del Agua (INA), en sectores de Las Heras se midieron hasta 13 milímetros de agua caída, convirtiéndola en una de las áreas más afectadas por el fenómeno meteorológico.

La situación se tornó especialmente grave en la alta montaña durante la tarde del sábado, cuando la inestabilidad climática provocó una fuerte crecida del río Uspallata.

El aumento del caudal alcanzó la calzada en la intersección de las rutas nacionales 52 y 149, dejando el tramo completamente intransitable. El arrastre de sedimentos y material afectó la estructura del puente sobre la Ruta 149, lo que obligó a las autoridades a interrumpir el tránsito de forma total.

Trabajos en el puente de la Ruta 149
Ante la emergencia, la Guardia Urbana Municipal (GUM) y personal de Vialidad Nacional desplegaron un operativo conjunto para realizar la evacuación de personas y vehículos que habían quedado varados del otro lado del río.

Tras evaluar los daños y constatar que el agua llegó a superar el nivel del puente, los organismos oficiales decidieron clausurar e inhabilitar la zona de forma preventiva.

Esta interrupción afecta de manera directa a los conductores que intentan regresar desde Chile y a quienes circulan hacia la provincia vecina.

Actualmente, los equipos de Vialidad continúan trabajando en el despeje de las rutas afectadas. Se recomienda a la población evitar circular por el sector y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones sobre el estado de los caminos.

