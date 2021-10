Insólito: no le dieron el trabajo porque “sonríe demasiado y eso no es muy profesional”

Manuela Fernández Jaime, una joven de 26 años, licenciada en relaciones de trabajo, tuvo una entrevista de trabajo para un puesto de selección de personal de una empresa de recursos humanos ubicada en la Ciudad de Buenos Aires y entre los motivos por los cuáles no quedó seleccionada fue porque “es muy simpática” y según la empresa eso “no es muy profesional”.

“Nos pareció interesante tu currículum y lo que tenés para aportar, pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional una persona que se sonríe en toda la entrevista y creemos que puede afectar al desempeño de tu carrera en el futuro. Es sólo un consejo... ser extrovertido a veces denota falta de compromiso”, reza el mensaje que le enviaron por mail desde Recursos Humanos de la empresa alegando por qué no la habían elegido.

Manuela tiene 26 años y es licenciada en relaciones de trabajo. Actualmente trabaja como freelancer.

“Leí el mail varias veces y no podía creer lo que decía. De hecho, por si yo estaba bloqueada o aturdida, se lo envié a una amiga, que me terminó diciendo lo que yo comprendía desde el vamos, que me rechazaban por ser simpática, buena onda”, contó la licenciada, que vive en Merlo, provincia de Buenos Aires, a Clarín.

La entrevista

Sin poder escapar del asombro, la joven contó que la entrevista fue por Zoom y la tuvo hace tres semanas, luego de un anuncio que encontró en la red Linkedin.

“Después de coordinar una entrevista, hablé con Marcelo, el reclutador de personal, un señor amable, de unos 45-50 años, que en ningún momento en la charla, que duró 15 minutos, me hizo alguna referencia a mi supuesta risa o estilo extrovertido”, explicó Manuela y agregó: “De hecho él sonreía y hacía alguna que otra broma como para romper el hielo, actitud que me parecía correcta”.

Lo paradójico es que la licenciada se postuló para el mismo trabajo desde donde la empresa le bajó el pulgar. “Evidentemente tenemos dos maneras opuestas de entender el trabajo. Yo ejerzo de manera free-lance como seleccionadora de personal y cuando hago las entrevistas procuro crear un clima afable para que el candidato se relaje y la conversación pueda fluir. No entiendo por qué hay que imponer cierto rigor para darle seriedad a una entrevista. ¿Será porque los profesionales no se ríen?”, ironiza.

Luego remarcó que su simpatía no fue algo fuera de lugar y que ella jamás lo habría tomado como una falta de respeto. “En ningún momento me comporté de manera desubicada, riéndome con desenfreno como una loca, porque no me sale, no soy así, conozco algo de este universo... Sí me recuerdo con una expresión relajada y una sonrisa cordial, como soy yo”, agregó.

La respuesta que le envió la empresa y que Marina compartió en Linkedin.

La viralización del caso

A pesar de la perplejidad y el enojo que sintió por tan superfluo motivo, Manuela estuvo a punto de responder pero se contuvo y luego borró el mail de la empresa. Pero antes, dice, “tuve un instante de lucidez y lo publiqué en Linkedin, sin imaginar que en menos de 24 horas tendría medio millón de visualizaciones, más de 7.000 likes y 2.500 comentarios”.

“Lo mío fue un impulso, un acto de impotencia, sin imaginar que iba a tener semejante repercusión”, explicó.

Pero fue tal el eco, que la empresa donde se postuló la joven borró todas sus redes sociales, “se los tragó la tierra, supongo que habrán tenido temor al escrache”.

“No hay mal que por bien no venga”

Gracias a todas esas reacciones de los usuarios en Linkedin el posteo de Manuela trascendió y le surgieron cinco entrevistas para el área de recursos humanos, las cuáles tendrá esta semana. “Nos gusta tu perfil, que seas fresca, simpática y decidida. Das con la personalidad que estamos buscando para nuestra empresa. Comuniquémonos por privado”, le dijo una internauta.

Luego empezaron a lloverle propuestas y una frase que se repetía por decenas: “En nuestra empresa te queremos conocer”.