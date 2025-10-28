28 de octubre de 2025 - 21:45

Ingresaron a un campo, mataron a tres ciervos y ahora están condenados a cuatros años de prisión

La pista clave para la detención fue una publicación en redes sociales con imágenes de los animales.

El delito de los ciervos asesinados y faenados en el campo condenó a cuatro años de prisión a los culpables.

 

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Dos hombres fueron condenados a cuatro años de prisión por el delito de hurto de ganado tras ingresar ilegalmente a un establecimiento agropecuario, matar y faenar a tres ciervos en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Según información de Agencia Noticias Argentinas, los hombres identificados como Carlos Gorordo y Lucas Oviedo fueron condenados como coautores penalmente responsables del delito de abigeato, en el marco del artículo 164 del Código Penal. El debate se llevó a cabo ante el Tribunal en lo Criminal 1 de Bahía Blanca, cuya jurisdicción corresponde al partido bonaerense donde ocurrieron los hechos.

Ingresaron de manera ilegal y mataron a los animales

La fiscal Marina Lara, a cargo de la investigación en conjunto con el equipo de Delitos Rurales, determinó que el hecho ocurrió el 24 de octubre del 2023.

Lara determinó que los condenados ingresaron ilegalmente a un campo ubicado en el Cuartel XII de Coronel Dorrego tras cortar un alambrado perimetral. Dentro del establecimiento, se apoderaron de tres ciervos de la raza Dama, de entre 3 y 4 años de edad.

Luego de matarlas y faenarlos para tomarla carne, huyeron en una motocicleta tipo enduro en Coronel Pringles. En el lugar dejaron las cabezas de los animales, sus patas y vísceras.

Fueron descubiertos por una publicación de Facebook

En el marco del expediente, se contrató que uno de los acusados había realizado una publicación en Facebook con fotografías que jactaban lo que había hecho. En las mismas, se podía observar imágenes de los ciervos cargados en una moto. El posteo fue comentado por el otro imputado, quien escribió : “…paisano gracias a Dios salimos con mucho peso”.

A través de distintas tareas investigativas, Personal del Comando de Prevención Rural de Coronel Pringles recolectó los elementos de prueba necesarios para llegar hasta los dos hombres y condenarlos a cuatro años de prisión.

