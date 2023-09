Incendio en San Agustín: si confirman que fue intencional, los autores podrían recibir hasta 15 años de prisión

El espectacular incendio que se registró durante la madrugada del sábado en la Playa de San Agustín y que dejó a más de 40 viviendas afectadas en el oeste de la Ciudad de Mendoza (cerca de 80 familias) sigue dando que hablar.

Mientras los damnificados intentan retomar sus vidas y continuar con sus rutinas tras haber perdido prácticamente todo, en la Justicia local la investigación se mueve y avanza poco a poco. En ese sentido, el jefe de fiscales de Delitos No Especializados Sebastián Capizzi indicó que -por el momento- no se descarta ninguna hipótesis y que todas están siendo tenidas en cuenta en la órbita del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

.Incendio en San Agustín: si se confirma que fue intencional, los autores podrían recibir hasta 15 años de prisión. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

De esta manera, y al no descartar nada, Capizzi indicó que, entre las alternativas que manejan, tiene la misma consideración la posibilidad de que el fuego se haya iniciado de manera intencional -entiéndase, con la idea de ocultar algún otro delito u otra situación- como de que haya sido por una cuestión de imprudencia.

“De haber una imputación, dependerá de que se determine quien fue el autor o los autores. En caso de que haya sido intencional el inicio del incendio, las penas pueden llegar a 10 o 15 años de prisión, teniendo en cuenta que se puso en riesgo la vida de las personas. De determinarse que fue un caso de imprudencia, la pena no es de más de un año de prisión”, destacó Capizzi.

No obstante, dejó más que claro que aún no han logrado determinar el origen del incendio ni tampoco el momento exacto del inicio, lo que hace que sea fácticamente imposible tener posibles sospechosos individualizados.

POCAS CONFIRMACIONES

Pasadas las 3 del sábado, en plena madrugada, la escena en la playa oficial de San Agustín (perteneciente al Ministerio de Seguridad y donde hay -o había- casi 30.000 vehículos apostados por encontrarse judicializados, secuestrados, decomisados o con medidas pendientes-) se torno apocalíptica.

Altas columnas de llamas de fuego, una lluvia de brasas, cenizas y hasta pequeñas bolas de fuego marcaron el inicio de lo que se convirtió en una escena dantesca y que dejó más de 40 casas quemadas, muchas de ellas con pérdidas totales. Los vecinos de los barrios y zonas aledañas a la playa debieron ser trasladados a las instalaciones del Ecoparque para quedar a salvo.

Los propios vecinos, presos de la desesperación y cansados de estos episodios, denunciaron posteriormente que los incendios son una constante en la playa de vehículos, al tiempo que confirmaron que -por año- hay, por lo menos, 3 de estos hechos. Y cargaron contra personas que roban autopartes del lugar y luego, intencionalmente, inician los incendios para ocultar los robos.

“No estamos en condiciones de determinar el origen ni el momento del inicio del incendio. Estamos en una etapa de apertura de hipótesis, lo que implica pensar tanto en un posible origen interno como externo en la playa, de la misma manera en que se considera que puede haber sido intencional o accidental. Son las circunstancias que hay que determinar”, resumió Capizzi en una conferencia de prensa.

De esta manera, el fiscal aclaró que hay pocas confirmaciones concretas hasta el momento, al tiempo que indicó que todas las posibilidades siguen estando entre las hipótesis que se manejan. Además, destacó que no hay cámaras de seguridad públicas en el lugar -hay algunas particulares de un barrio privado ubicado en las cercanías y que permitirían reconstruir lo ocurrido desde uno de los costados de la playa-, por lo que serán claves los testimonios de vecinos y el informe técnico de los bomberos.

En cuanto a la cantidad de vehículos afectados por el fuego, Capizzi indicó que no está la cifra exacta, aunque aseguró que son la mayoría de todos los que se encontraban en el lugar (cerca de 28.000 entre autos, camionetas y motos)

“Determinar el origen del incendio es fundamental, y nos va a llevar a los autores. Una vez que determinemos eso, vamos a poder determinar además si fue intencional o no”, indicó el fiscal.

Tampoco hay precisiones sobre si se utilizó algún producto ajeno para iniciar las llamas, aunque el fiscal destacó que el combustible de los propios vehículos -sumado a las condiciones del viento Zonda- hicieron que se propagara desmedidamente el incendio.

DAÑOS Y RESPONSABILIDADES

Si bien en esta primera instancia se deberá determinar qué, quién, cómo y cuándo se originó exactamente el incendio, una vez que estos interrogantes se aclaren llegará el momento de determinar responsabilidades y quién responderá por los daños (de las casas y pertenencias de los vecinos y de los vehículos).

“Había vehículos retenidos por la Justicia Federal y Provincial, otros por cuestiones de tránsito, otros vehículos decomisados en distintas circunstancias. La responsabilidad y quien deberá responder por los daños se determinará en cada uno de los casos. El Estado tiene responsabilidad como garante. Pero habrá que ver en cada caso, si el vehículo correspondía ser devuelto o estaba en situación de decomiso definitivo”, agregó Capizzi. Y aclaró que todo eso quedará para una nueva instancia, esta vez en la Justicia Civil.

Otro de los cuestionamientos que se intensificó en los últimos días -y a raíz de este nuevo incendio- es la permeabilidad de la playa y la facilidad con que cualquiera puede ingresar al lugar. Y es que, en algunos sectores, no cuenta con un cierre perimetral, mientras que donde está presente, son paredes de -como mucho- 2 metros de altura.

“Es un pasivo que viene de hace muchos años. Es un sitio en que se ha ido acumulando una importante cantidad de vehículos, una cantidad que no sería conveniente. Podía ser previsible lo que ocurrió, aunque nunca en una magnitud como la que se dio”, destacó el jefe de fiscales de Delitos No Especializados, En ese sentido, resaltó que la situación podría haberse evitado con un análisis institucional que no se ha realizado.

NO DESCARTAN QUE EL INCENDIO HAYA SIDO PARA OCULTAR ROBOS

Otra denuncia pública que se repite cada vez que hay un incendio significativo en el lugar -y que, por supuesto, volvió a escucharse luego del incidente de este fin de semana- tiene que ver con los incontables robos que hay en el lugar (muchos vecinos señalan a los mismos efectivos policiales como los autores o cómplices) y en los que se llevan autopartes que muy buen estado.

De hecho, con foco puntual en el incendio del sábado, hay quienes sostienen que horas antes de que se iniciara el incendio habían ingresado autos de alta gama al lugar y que luego habían sido retirados también.

“No descartamos que se hayan extraído objetos o vehículos y que esto sea un modo de encubrir. No podemos refutar esa hipótesis, forma parte de la cantidad de hipótesis que estamos manejando”, sintetizó el fiscal.

