Hoy es martes 13 de mala suerte: qué no se puede hacer

Es probable que conozcas a más de una persona que teme cada vez que el calendario marca un nuevo martes 13 . Esta vez, la fecha asociada a la desgracia cayó en enero, apenas iniciado el 2026.

¿Qué hay de cierto en el famoso dicho “en martes 13 no te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes”?

El martes 13 está relacionado directamente un día de malos augurios, sin embargo, hay muchos que toman este día para contrarrestar el mito y lo llenan de buenos presagios.

Sin embargo, más allá de esto, comúnmente se trata de no tomar grandes decisiones por temor a que algo pueda salir mal, y en el caso de que esto pase, no tener la responsabilidad por haber seleccionado este día del año.

Casarse un martes 13 , tomar grandes decisiones amorosas o financieras , viajar y mudarse no es de buen gusto tampoco para el Tarot y la astrología, donde este número refiere a la muerte y desgracia eterna , cuya carta es conocida como La carta sin nombre.

Se suele decir que hay varias formas para evitar tener mala suerte en el día a día.

Según estas creencias, una buena forma de empezar el día es no pisar primero con el pie izquierdo.

A partir de ahí, hay que evitar algunas acciones como cruzarse con un gato negro, pasar por debajo de una escalera, romper un espejo, derramar la sal sobre la mesa o abrir un paraguas dentro de casa.

Más recomendaciones para hoy:

No cortarse el pelo ni las uñas: según algunas creencias antiguas, esto podría "cortar" tu salud o energía vital en un día tan cargado.

No estrenar ropa: especialmente si es de color amarillo , que en el teatro y algunas culturas se asocia con la mala suerte.

No firmar contratos: ya sea un alquiler, un nuevo trabajo o una compra importante. Se dice que el acuerdo podría salir mal.

Cuál es el origen del martes 13

El martes está ligado a la mitología romana en la que el Dios Marte representa, entre otras cosas, la guerra, la violencia y la destrucción.

Desde la superstición se trata de un día guerrero, en el que difícilmente se encontrará un clima agradable o propenso para emprender nuevos planes. Además, existen creencias que indican que tanto el martes como el viernes son días adecuados para la magia o los hechizos.

Martes 13 El verdadero significado del martes 13

Por otro lado, esta el número 13. Este número está vinculado a la muerte según las cartas del Tarot, e indica el momento posterior a la disolución y al vacío que responde a la disociación entre cuerpo y alma.

Además, el 13 está relacionado con la Última Cena de Cristo y sus 12 apóstoles. A esto se suma que en el libro de la Apocalipsis, en su capítulo 13, se desarrolla el concepto del anticristo y demonio.