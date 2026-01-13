13 de enero de 2026 - 08:02

Hoy es martes 13 de mala suerte: qué no se puede hacer

La fecha se asocia a la desgracia, por lo que muchos optan por ser cuidadosos en sus actividades.

Martes 13: qué no se puede hacer hoy

Martes 13: qué no se puede hacer hoy

Foto:

IA
Por Ignacio Alvarado

Es probable que conozcas a más de una persona que teme cada vez que el calendario marca un nuevo martes 13. Esta vez, la fecha asociada a la desgracia cayó en enero, apenas iniciado el 2026.

Leé además

los 4 signos del zodiaco que se vuelven mas bellos a medida que envejecen

Los 4 signos del zodíaco que se vuelven más bellos a medida que envejecen

Por Andrés Aguilera
Cuál de los signos del zodíaco es el más leal cuando ama, pero el más distante cuando se siente herido.

El signo del zodíaco más leal cuando ama, pero el más distante cuando se siente herido

Por Ignacio Alvarado

¿Qué hay de cierto en el famoso dicho “en martes 13 no te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes”?

Qué significa el día martes 13

El martes 13 está relacionado directamente un día de malos augurios, sin embargo, hay muchos que toman este día para contrarrestar el mito y lo llenan de buenos presagios.

Sin embargo, más allá de esto, comúnmente se trata de no tomar grandes decisiones por temor a que algo pueda salir mal, y en el caso de que esto pase, no tener la responsabilidad por haber seleccionado este día del año.

Martes 27: cuál es el signo del zodíaco con más mala suerte (Imagen ilustrativa / Web)
Hoy es martes 13, d&iacute;a de mala suerte&nbsp;

Hoy es martes 13, día de mala suerte

Qué no hay que hacer un martes 13

Casarse un martes 13, tomar grandes decisiones amorosas o financieras, viajar y mudarse no es de buen gusto tampoco para el Tarot y la astrología, donde este número refiere a la muerte y desgracia eterna, cuya carta es conocida como La carta sin nombre.

Se suele decir que hay varias formas para evitar tener mala suerte en el día a día.

Según estas creencias, una buena forma de empezar el día es no pisar primero con el pie izquierdo.

Martes 26: cuál es el signo del zodíaco con más mala suerte (Imagen ilustrativa / Web)
Martes 13 con mala suerte&nbsp;&nbsp;

Martes 13 con mala suerte

A partir de ahí, hay que evitar algunas acciones como cruzarse con un gato negro, pasar por debajo de una escalera, romper un espejo, derramar la sal sobre la mesa o abrir un paraguas dentro de casa.

Más recomendaciones para hoy:

  • No cortarse el pelo ni las uñas: según algunas creencias antiguas, esto podría "cortar" tu salud o energía vital en un día tan cargado.

  • No estrenar ropa: especialmente si es de color amarillo, que en el teatro y algunas culturas se asocia con la mala suerte.

  • No firmar contratos: ya sea un alquiler, un nuevo trabajo o una compra importante. Se dice que el acuerdo podría salir mal.

Cuál es el origen del martes 13

El martes está ligado a la mitología romana en la que el Dios Marte representa, entre otras cosas, la guerra, la violencia y la destrucción.

Desde la superstición se trata de un día guerrero, en el que difícilmente se encontrará un clima agradable o propenso para emprender nuevos planes. Además, existen creencias que indican que tanto el martes como el viernes son días adecuados para la magia o los hechizos.

Martes 13
El verdadero significado del martes 13&nbsp;

El verdadero significado del martes 13

Por otro lado, esta el número 13. Este número está vinculado a la muerte según las cartas del Tarot, e indica el momento posterior a la disolución y al vacío que responde a la disociación entre cuerpo y alma.

Además, el 13 está relacionado con la Última Cena de Cristo y sus 12 apóstoles. A esto se suma que en el libro de la Apocalipsis, en su capítulo 13, se desarrolla el concepto del anticristo y demonio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuál de los signos del zodíaco es el más observador del zodíaco: detecta detalles que todos pasan por alto.

Este es el signo más observador del zodíaco: detecta detalles que todos pasan por alto

Por Ignacio Alvarado
ulpiano suarez recorrio la obra de un nuevo local gastronomico y cultural que potenciara avenida sarmiento

Ulpiano Suarez recorrió la obra de un nuevo local gastronómico y cultural que potenciará avenida Sarmiento

Por Redacción
No hay pesos chilenos en Chile: colapso y topes en las casas de cambio complican a los argentinos

No hay pesos chilenos en Chile: colapso y topes en las casas de cambio complican a los argentinos

Por Redacción Sociedad
me paso un bebe por los pies: crudos relatos y nuevo video del meteotsunami que dejo un muerto

"Me pasó un bebé por los pies": crudos relatos y nuevo video del meteotsunami que dejó un muerto

Por Redacción Sociedad